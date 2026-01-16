環團怒轟漠視白海豚棲地 要求台中市府退縮港區保育瀕危物種

環團保育人士昨日齊聚沙鹿為白海豚請命，抗議市府罔顧白海豚重要棲息環境，呼籲台中港特定區外港應退縮，改劃為海洋資源地區。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台灣白海豚族群僅剩四十七隻，處於極度瀕危狀態，但台中市政府日前預告的「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，竟無視農業部公告的「白海豚重要棲息環境」，仍將外港海域列入都市計畫範圍；環團保育人士十六日上午齊聚沙鹿為白海豚請命，嚴正要求市長盧秀燕將外港海域移出特定區範圍，改劃為海洋資源地區。

監督施政聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟及荒野保護協會等環保團體昨日上午於沙鹿區公所召開記者會，監督施政聯盟執行長許心欣指出，百分之九十的台灣白海豚都在台中港被記錄過，顯示台中港是白海豚熱區，但市府在國土功能分區劃設時，跳過台中港外港海域，未將白海豚重要棲息環境列為海洋資源地區，認為「盧市府對白海豚保育根本是說一套、做一套！」無論是新建防波堤或填海造陸，都在白海豚重要棲息環境上，強調保育應優先於台中港擴建。

台中市都發局表示，依據台中市國土計畫，台中港特定區計畫內港埠專用區範圍被畫為「城鄉發展地區第一類」，由於中華白海豚重要棲地屬於第一級環境敏感地區，即使土地畫為城鄉發展地區，仍須依環境保護等相關法令管理，不會因功能分區而改變保育要求。

都發局說，目前變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案。有關民團建議縮小台中港特定區計畫範圍並劃設海洋資源地區等建議，已納入規劃參考，後續將由都市計畫委員會審議。

台中港務分公司指出，尊重環保團體提出的意見，未來在推動港口建設及配合國家能源政策的同時，將持續依相關法令落實環境管理與生態保育措施，並透過既有法制與專業審查機制，審慎評估各項工程對環境的影響，朝向兼顧港埠發展與海洋生態保護的方向努力。