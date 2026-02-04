環團憂三接威脅多杯孔珊瑚生存 中油：若影響生態責無旁貸

天微微亮，趁著退潮，4日清晨環團和相關單位進行大潭藻礁環境生態現勘，共勘查一級保育類柴山多杯孔珊瑚52個點位，G1區健康良好0株，狀況不佳30株，G2區漂沙、淤泥嚴重，確實對柴山多杯孔珊瑚生存造成威脅。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政表示，「雙方至少都達成一些，就算不是死亡，大概也都是白化。這些白化的現象呢，其實就是柴山多杯孔珊瑚在這裡，可能需要大家來幫忙，來救援的地方。」

環團質疑大潭藻礁海岸受到三接建港影響，積砂與淤泥日增，工程帶來的環境影響巨大，現勘雙方對柴山多杯孔珊瑚存活和死亡定義有更接近的共識，但呼籲中油面對三接工程造成長期積沙和泥埋影響，不要迴避。

廣告 廣告

中油公司副總經理黃榮裕說，「按照環評的承諾，必須要做的調查都有。每一季我們也召開所謂的生態執行委員會，這個專家學者都有參與其中。」

中油表示，三接工程已經告一段落，海象會慢慢穩定，中油公司也投入相當多的資源繼續調查研究，如果真的對生態有所影響，中油公司責無旁貸。