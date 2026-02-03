環團憂高捷黃線施工影響樹木 捷運局：已諮詢專家檢討優化

用空拍機俯瞰高雄民族路等路段，沿路大量路樹種植超過40年、長約5公里，相當漂亮。但有護樹團體擔憂，這些林蔭大道可能會因捷運黃線工程施工遭破壞。

森林城市協會理事長莊傑任指出，「十全路的那一個站體，它周邊會把900公尺的林蔭大道全毀。那我們觀察呢，其實過去在做捷運紅線的後驛站，它的明挖段才200公尺，交通維持延伸段加起來也才200公尺，它只有破壞400公尺。」

民團3日上午召開記者會，質疑黃線民族路段光Y8到Y10施工目前就要砍除及移植約372棵樹，但大樹移植死殘率高，恐怕讓這多年的綠化成果歸零。

生態專家楊吉壽表示，「潛下的工程上面的樟樹都要留下來，因為目前樟樹要移也沒辦法活，機率很低，還有你以後要重種樟樹也是很困難。」

林蔭大道不僅能提供用路人遮蔭，也是城市重要的綠化景觀，並可連結各綠地形成生態廊道；民團希望市府參考紅線後驛站或大順輕軌施工方案，重新考慮黃線施工規劃。對此捷運局表示，已諮詢過相關專家，做多次檢討及優化調整。

高雄市捷運局工務管理科長邱贊儒回應，「會影響到植栽的部分只有我們車站的結構體及周邊的車站漸變段，希望說在工程推進的時候也可以考量到整體環境的重塑再造。」

捷運局強調，黃線樹木移植及植栽調整是以道路交通安全與施工安全為首要前提，相關處置都有經專業評估，也已訂有完善移植計畫，會持續透過更周延的綠化與景觀規劃，在人本交通與環境生態間取得平衡，提升城市環境價值。

