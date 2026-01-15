環團批三接毀藻礁 珊瑚遭泥埋

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政（右三）等人15日舉行「搶救大潭藻礁『三接霸凌，藻礁哀鳴』」記者會。（姚志平攝）

第三座液化天然氣接收站（三接）去年起供應天然氣至大潭電廠，但民團針對鄰近的大潭藻礁進行6次調查，發現因為三接工程影響，瀕危一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」被泥埋嚴重，藻礁生態系岌岌可危，呼籲政府速謀補救，並要求中油1月21日共同現勘。中油允諾，但強調藻礁的淤泥與三接工程無直接關係，且柴山多杯孔珊瑚活群株數於民國114年已回升至48株，仍然存活。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政15日在立法院舉辦記者會，秀出多張大潭藻礁照片，並指出三接建港改變海流，漂沙進入大潭海岸的多、出去的少，大量淤沙造成沙洲擴大，生態因此嚴重受影響，柴山多杯孔珊瑚面臨全面團滅浩劫，非中油宣稱的「三接興建後，大潭藻礁生態更好」。

他說明，大潭藻礁G1區高達58.5％、61株柴山多杯孔珊瑚，從存活變成死亡或屍骨難覓，僅14.4％、15株尚存；G2區則是50％、61株泥埋嚴重，狀況不佳；32％、40株存活變死亡或屍骨難覓，僅17％、21株存活。

潘忠政也指出，據中油回覆立委資料，藻礁屍塊來自沉箱施放，中油卻對外表示，三接工程沉箱臨時暫存區下方無藻礁，完全不想負責任，G2泥埋嚴重也是因為沉箱置放擾動海床表層的灰色軟泥層。

他提到，據中油資料，三接工程啟動後，白玉、大潭G1區、大潭G2區、觀新藻礁的殼狀珊瑚藻覆蓋率一路探底，大潭G1區與G2區尤其嚴重，從原本超過80％，降至不到10％。

潘忠政表示，保育類動物落此險境，相關單位應謀補救，建議1月21日清晨乾潮前後辦理現勘驗證；中油環境保護及生態保育處副處長黃志堅會中允諾，中油可到場現勘，不會迴避。

黃志堅強調，G1區在三接動工前就已全面覆沙，且據G1、G2區取樣送驗結果，淤泥並非來自沉箱回填，桃園沿海近年飽受不肖業者傾倒高濃度工業汙泥與重金屬廢水，大潭藻礁區淤泥與三接工程無直接關聯。