環團批四接土污應變「偷食步」 台電：會負整治責任

在協和電廠改建案的環評審查前夕，環團揭露電廠內有嚴重土壤污染，環評過關之後半年多，電廠則因總石油碳氫化合物超標42.4倍，屬情節嚴重，公告為污染整治場址。

環團指出，週四基隆市政府就要開審查會，批評台電提出的應變計畫根本「偷食步」。

守護外木山行動小組召集人王醒之指控，「不但沒有看到台電的公開道歉之外，他們現在還想要明修棧道，暗渡陳倉，他們竟然提出了土壤整治的草率版蒙混。」

協和電廠被公告為污染整治場址後，環團認為，台電提的應變必要措施，本是避免污染的緊急作為，而非實質的整治計畫，這恐怕只是想加速開發四接。

看守台灣協會秘書長謝和霖強調，「為了維護公共的安全、公共的利益，而不是說台電為了趕快爭取開發的時效，然後來提這個應變必要措施。」

基隆市政府也在下午5時舉行記者會，強調會用最嚴標準審查包括應變、調查與整治相關計畫。

基隆市環保局長馬仲豪表示，「依法為市民的權益做最嚴格的把關，透過合議制的專業委員制與嚴謹的程序，守護市民的生活環境。」

面對環團指控，台電回應，將採雙軌併行是務實做法，接下來會移除高污染潛勢設備，並會做好污染範圍調查。

台電發言人黃美蓮說：「會在環境部跟基隆市政府監督下，去執行一個土污改善的計畫，我們會秉持就是說能夠做好整治的工作。」

環團呼籲市府駁回台電偷食步的應變計畫，比照桃園RCA案納入公民監督。環境部表示，污染行為人依法也可提應變計畫，目前電廠需先釐清污染範圍，必須拆除一、二號機才能深入調查，並表示確定污染範圍就要提整治計畫，未解除列管前，土地不能開發。

