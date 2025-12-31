環團批PM2.5標準太寬鬆 怒轟環境部：雲嘉屏還落後6年前

環境部今日根據最新統計指出，今年PM2.5年平均濃度12.6微克，減量幅度22％，顯著改善PM2.5會透過呼吸道進入人體，造成健康危害。（示意圖：shutterstock／達志）

環境部今日根據最新統計指出，今年PM2.5年平均濃度12.6微克，減量幅度22％，顯著改善。環團則表示，環境部聲稱的顯著改善基準竟是6年前的監測數據，若以世衛5微克標準來看，根本死當不及格，還無視中南部的雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣的PM2.5濃度還落後6年前的台灣。

台灣健康空氣行動聯盟表示，環境部官員自鳴得意，今年PM2.5年均值顯著改善的比較基準，竟然是6年前的數據，且截至今年12月3日，台灣本島法定手動PM2.5年均值12.9微克、台澎金馬為13.0微克，待一整年度的完整年均數據出爐，極可能無法達到過度寬鬆的我國12微克標準。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，若從世衛PM2.5健康準則5微克、美國9微克判定，更將是通通死當不及格。PM2.5濃度沒有安全閥，研究顯示，5微克以下的年均值都會致命，改以9微克來看，西半部從基隆、雙北到高屏，無一縣市達標，也通通是可能致命的霧霾國土，PM2.5年均值即使達標，我國寬鬆標準的12微克仍無法保護國人健康。

他表示，從縣市層級來看，新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東市等縣市，可能通通不達甚至遠遠落後於法定12微克目標。

葉光芃直言，環境部大言不慚今年PM2.5年均值相較108年顯著改善，卻完全不顧中南部空品後段班的雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣，到今年都還落後於6年前的全台灣年均值16.2微克。

他表示，我國PM2.5空品標準去年修訂為12微克太過寬鬆，早已令人失望，是無法保護國人健康的粉飾太平標準，料敵從寬的環境部，如何引領國人為空污而戰？環境部設定2030年細懸浮微粒降到10微克，也比美國去年加嚴的9 微克還寬鬆，難道5年後台灣人的命，還不如今日美國人的命值得珍惜？

