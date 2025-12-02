環團抗議漢杞焚化爐違規焚燒 要求市府斷水電

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市多個環保團體今天前往市府廣場抗議表示，大里漢杞焚化爐超過焚燒許可額度持續焚燒，要求市府勒令停工及斷水斷電。市府表示，是否裁處停工，目前正進行確認與整體審酌。

大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺表示，自從11月21日在記者會中揭露漢杞焚化爐已於11月14日達到300天焚燒許可額度，當時已違規燃燒5天，並要求台中市政府對其斷水斷電、勒令停工，但直到今天凌晨漢杞焚化爐仍舊在操作，自11月14日至今已違規超燒15天，市府應立即對漢杞焚化爐斷水斷電。

環團認為，醫療廢棄物風險高，市府更應嚴格把關，漢杞焚化爐處理的不是一般垃圾，而是醫療廢棄物，包括感染性廢棄物、病原體污染物、醫療塑膠與器具、含重金屬耗材。

台中市環保局回應，許可證前次經核准展延1.5年（至民國115年1月1日）。業者於11月12日提出補正文件，但未能完整說明操作日數逾許可、CEMS（固定污染源空氣污染物連續自動監測設施）及防制設備操作情形，經再次限期補正，目前補正資料仍在審查中，環保局將為市民嚴格把關。

環保局表示，另於11月20日稽查114年操作情形，再次發現業者年度操作日數302天，超過核定的300天，已再次提醒業者應依許可證內容操作。

至於是否裁處停工，環保局說明，須符合空污法第96條「情節重大」要件，目前正進行確認與整體審酌。罰款部分則依行政罰法程序辦理，後續可依空污法第62條規定裁罰新台幣10萬至2000萬元。（編輯：張雅淨）1141202