環團抗議能源配比政策跳票 經濟部：燃煤發電占比10年已降10個百分點

經濟部能源署表示，全國燃煤發電占比已從2016年45.9%降至2025年35.4%，未來也會持續下降。吳馥馨攝



今（4）日再有環團呼籲政府兌現減煤承諾，經濟部表示，台電配合政府「增氣減煤」政策，持續以低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤發電，台中電廠也持續減煤減排，全國燃煤發電占比已從2016年45.9%降至2025年35.4%，未來也會持續下降。

環團日前赴行政院陳情，今日再到民進黨中央黨部要求兌現汰煤承諾，訴求春節期間中火無煤，並有雲林肺癌家屬痛訴，父親罹患肺癌前是優秀筍農，罹癌後家庭收入大減，雲林人不要血電，停止燒煤。

環團並表示，前總統蔡英文任內提出2025年能源配比為天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%目標，但環團發現截至去年11月，燃煤占比仍高達35.8%。

經濟部表示，台中電廠配合環境部降低空污策略，於空品不良期間積極執行環保調度，2018年至2025年共執行降載減排超過3,600次，並已投入441億元升級燃煤機組空污防制設備，2025年台中電廠空污排放較2016年減少達81%，是台中市固定污染源減量之最，而用煤量亦減673萬噸，減幅達38%。

經濟部說明，為確保供電穩定並兌現降低空污承諾，台電推動台中電廠興建6部新燃氣機組，替代既有10部燃煤機組，預計於2034年底前達成無煤供電，提前12年達標。

此外，民營電廠也配合國家政策執行能源轉型工作，其中雲林麥寮電廠正在推動煤轉氣計畫，興建燃氣機組替換既有燃煤機組，預期2029年底正式商轉，進一步加強國內減煤力道。

經濟部強調，台電及民營電廠皆持續配合國家能源及環保政策，持續推動燃煤電廠空污改善及減煤減排，並配合地方政府、環保單位嚴密監督，兼顧穩定供電與降低空污，盼各界能共同支持，促成電廠轉型順利推進。

