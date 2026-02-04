環團抗議蔡英文「2025減煤」承諾跳票 經濟部回應了：持續穩健下降中

前總統蔡英文提出燃煤發電要在2025年下降至27%的承諾，最後被證實跳票，醫師團體台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫療界聯盟連袂北中南民團，表示今（4）日是「世界癌症日」，他們前往民進黨中央黨部，擴大提出6項行動訴求，呼籲民進黨主席賴清德積極回應，經濟部對此發出聲明。

經濟部說明，台電配合政府「增氣減煤」政策，持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤發電，其中台中電廠持續減煤減排，而全國燃煤發電占比已從2016年45.9%降至2025年35.4%，未來也將持續下降。

經濟部表示，台電公司台中電廠配合環境部降低空污策略，於空品不良期間積極執行環保調度，2018年至2025年共執行降載減排超過3,600次，並已投入441億元升級燃煤機組空污防制設備，2025年台中電廠空污排放較2016年減達81%，是台中市固定污染源減量之最，而用煤量亦減673萬噸，減幅達38%。

經濟部解釋，為了確保供電穩定並兌現降低空污承諾，台電推動台中電廠興建6部新燃氣機組，替代既有10部燃煤機組，預計於2034年底前達成無煤供電，提前12年達標。

另外經濟部補充，除了台電外，民營電廠也配合國家政策執行能源轉型工作，其中雲林麥寮電廠正在推動煤轉氣計畫，興建燃氣機組替換既有燃煤機組，也預期2029年底正式商轉，進一步加強國內減煤力道。

經濟部最後強調，台電及民營電廠皆持續配合國家能源及環保政策，持續推動燃煤電廠空污改善及減煤減排，並配合地方政府、環保單位嚴密監督，兼顧穩定供電與降低空污，盼各界能共同支持，促成電廠轉型順利推進。

