環團指沿近海大魚正消失 漁業署6面向推永續

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）綠色和平組織今天公布2023至2025年台灣沿近海魚類調查報告，指因過度捕撈，大魚正在消失，捕獲小魚比例增加。漁業署說，已從減少作業漁船數量等6大面向，推動漁業資源永續。

綠色和平組織指出，「Lm50」是評估族群健康及漁業管理制定的參考基礎，L（Length）代表體長、m（maturation）代表性成熟，也就是魚長大到夠大、可以生小魚的階段，50代表50%的族群。

根據綠色和平公布的調查，台灣沿近海每年「未達到50%性成熟體長（Lm50）」就被捕獲的小魚比例，有逐年增加的趨勢，從2023年的77.7%，上升至2025年的93.3%；另外有30種魚類，超過80%以上的個體都未達50%性成熟體長。

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參與綠色和平調查的高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶表示，持續3年的調查，顯示已有嚴重的「過漁」現象，如果無法透過管理獲得有效緩解，未來將造成基因瓶頸效應，導致魚類體型逐漸變小；未來可利用的漁業資源量也會繼續下降，很可能在這個世代就將大部分漁業資源用光。

另外，調查報告指出，漁業法規定沿岸3海里內都不允許有拖網漁船作業，結果卻顯示自2023至2025年，沿海縣市包括宜蘭、澎湖與屏東為平均最高拖網時數的縣市，依序為宜蘭逾3萬小時，澎湖及屏東都超過1萬小時。

綠色和平海洋專案主任黃昕彤說，沿岸3海里海域屬多數海洋生物的關鍵育幼場，對小魚成長與漁業資源補充至關重要，但卻遭高強度的漁業作業壓力；中央與地方都坐視不理，2025年的拖網處分紀錄，僅有漁業署裁處的24起，宜蘭、澎湖和屏東自2023至2025年執行違規處分紀錄皆為零。

綠色和平呼籲漁業署及地方政府提升執法量能，沿海縣市首長主動編列海洋保育預算，同時提出海洋庇護區潛力點。

農業部漁業署回應表示，尊重綠色和平的倡議與調查，漁獲群體中魚體變小，在科學上有漁獲選擇性與不同成長階段加入台灣周邊漁場，及生物學性成熟體長下降的情形，必須透過群體結構的長期追蹤確認。

漁業署表示，目前已針對蟳蟹、鬼頭刀等漁獲物種，依據科學研究結果，訂定體長捕撈管理規定；地方政府也針對管轄海域內重要物種，制定禁漁區、禁漁期、體長限制等捕撈管理規定。

另外，漁業署也針對沿近海漁獲大宗的主要漁獲物種，包含鯖鰺、魩鱙、蟳蟹、鎖管、鬼頭刀等物種，進行長期資源調查評估，並與水產試驗所及國家海洋研究院建立跨部會合作，共同研提中長期計畫，爭取經費進行漁業資源評估。

漁業署說，為使沿近海漁業資源永續利用，已從「減少作業漁船數量」、「漁具漁法管理」、「沿近海經濟物種管理」、「棲地環境維護」、「資源復育」及「海域執法」等6大面向，訂定與執行管理措施，並與相關部會建立合作機制，近5年沿近海漁獲量維持約17萬公噸，呈持平、穩定生產。

有關3海里內禁拖網作業部分，漁業署說，海巡署查獲違規案件，會函送農業部研處，違規案件由農業部依權責確認違規事證，及依當事人實際作業情形審慎研處，2023至2025年共處分64件違規案件。

漁業署指出，台灣作業漁法多元，包括拖網、延繩釣、扒網等，漁船進港卸魚交易模式也多元，有拍賣、議價及加工廠產銷合作；為避免科學「採樣偏差」，不能仰賴單一魚市場，漁業署採取「漁船進港卸魚隨機抽樣」、「科學觀察員登船採樣」等多元管道，確保採樣樣本反映族群結構。（編輯：吳素柔）1150610