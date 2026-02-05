環團提春節中火減煤 何欣純：穩定供電過好年 籲審慎看待

環保團體疾呼春節中火應全面停煤，民進黨台中市長參選人、立委何欣純5日認為，春節期間需要穩定供電過好年，應審慎看待。（陳淑娥攝）

環保團體4日前往民進黨中央黨部前抗議，痛斥減煤承諾屢屢跳票，疾呼春節中火應全面停煤。民進黨台中市長參選人、立委何欣純5日認為，春節期間需要穩定供電過好年，應審慎看待，呼籲應以「產業發展、經濟民生」用電穩定目標最為重要。

何欣純今受訪指出，理解環團訴求，國人的健康很重要，改善空汙更是全民共識，行政院跟台電不斷挹注預算資源，就是為了能「以氣換煤」，希望盡速讓燃氣機組上場，讓燃煤機組退場，需要中央地方一起合作，疾呼在野黨放下政治對立支持。

至於環團呼籲春節期間中火應全面停煤，何欣純則認為要審慎看待，她說，春節期間大家需要穩定供電過好年，這兩件事不應當作訴求重點，應該以「產業發展、經濟民生」的用電穩定目標，才是最重要的。

