環團稱近年捕獲小魚比例增加 漁業署指應避免採樣誤差
綠色和平人員走訪6大漁港內的魚市場，拍攝下各種魚類的照片，與學者合作透過AI比對，來標示魚身長度，3年來發現小魚有增加趨勢，2023年比例為77.7%，到2025年來到93.3%，其中30種魚類超過8成都未達到「50%性成熟體長」。
高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶指出，「其實它真的有過漁的現象，而且是蠻嚴重的，如果這現象沒有辦法被緩解，那最後就會導致所謂的基因瓶頸效應，就是大魚的基因消失了，剩下的就是小魚，牠們的族群為了要存續，所以牠們得要很小就開始性成熟。」
認為沿近海漁獲體型越來越小，綠色和平進一步透過船舶自動辨識系統資料來計算漁船海上作業時間，指出宜蘭、澎湖、屏東三縣的漁船停留時間偏長，懷疑是否違規在拖網作業，並憂心目前執法強度恐怕不夠。
綠色和平海洋專案主任黃昕彤表示，「其實已經完全顯示了，我們現在舊體制它已經失能了，造成不管是漁業或是生態都雙輸的局面。」
漁業署回應，拖網漁船近3年處分了64件違規案件，並指出漁業資源必須有長期監測數據才能了解掌握，要避免科學採樣偏差，不能仰賴單一市場。
漁業署是採取「漁船進港卸魚隨機抽樣」與「觀察員登船採樣」等多元方式，確保採樣能反映族群結構，也正是透過這樣的方法，針對蟳蟹、鬼頭刀訂定捕撈管理規定；也強調漁業資源評估需要更長期、全面且連續性的資料，才能反映資源變動情況，而近5年沿近海魚獲量維持約17萬公噸，呈現穩定生產。
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