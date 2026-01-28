環團籲去向透明 營建剩餘土石方GPS系統採雙軌並行

「營建剩餘土石方全流向管理新制」自民國115年元旦上路，但因清運配套不足、缺乏緩衝期，全台陷入「土方之亂」。（示意圖/資料照片）

為解決土石方之亂，國土署提出「簡化運送機制」，讓部分出土的土石方不用經土資場，可直接從出土地點運送至最終去化場所，環保團體呼籲國土署應設法保證土方品質與去向透明。國土署今（28）天回應，行政院長卓榮泰已在1月16日親自召集內政部、交通部、環境部及經濟部進行跨部會研商，會上已確認營建剩餘土石方GPS系統採取雙軌並行策略。

國土署說明，本署依據1月16日行政院定調方向，在1月26日召開研商會議，請新北市、桃園市及台中市政府說明目前車機管理概況，及再次表達中央政策執行立場，就是朝向內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建GPS系統雙軌並行機制辦理，以利清運車輛服務更具彈性，具體回應地方需求，另要求地方政府應確實加強查核，以確保土方流向追蹤控管機制能夠穩定運作。感謝各地方政府均已經發函通知業者，台中市政府也表示，後續也會再發函，以符合中央政策推動方向，其他縣市則已配合政策積極輔導車機裝設事宜。

國土署表示，政府現在推行營建剩餘土石方全流向管理措施，其實與環團的訴求立場一致，就是希望藉由制度化、數位化的管理策略，讓土石方從產出、運送到去化皆可追蹤、可查核，以避免非法棄置行為造成國土破壞、環境污染情事繼續發生。另有關土石方管理之「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」，及「GPS雙軌並行」3項配套措施，另經行政院及本部積極與地方政府、業界研商溝通，其也表示認同政府完備土石方管理制度及面對最終去化議題的處理態度。

國土署強調，由於本議題尚牽動國土及產業永續等發展目標，後續中央、地方、業者及民間團體也會繼續保持社會溝通，讓法規制度及實際策略更加完善，以落實遏止非法棄置行為之施政初衷。

另外，內政部也將於明天的行政院會上陳報「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」報告。

