環團籲四接先完成土污整治 勿貿然進行海事工程

（中央社記者張雄風台北18日電）四接海事工程今天開標。守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會發表聯合新聞稿，呼籲台電應先完成土壤污染整治，再進行海事工程，而非在土壤污染未完成整治前就貿然動工。

總金額新台幣435億元、液化天然氣（LNG）單一海事工程最大標案－「第四座液化天然氣接收站（四接）」今天開標。守護外木山行動小組召集人王醒之說，協和電廠爆發嚴重土壤污染問題，陸域開發行為須全數暫停；台電一手針對海域工程繼續開標，另一手要求基隆市政府同意其草率版的土壤整治計畫，以推動陸域相關工程，打算海域、陸域一次開發。

王醒之直言，台電此舉是「用工程綁架決策」，不但完全忽視基隆在地民意，更企圖透過工程標案造成既定事實，壓縮未來可能有替代方案的迴旋空間；已經不只是「尾巴搖狗」的荒謬，更是以末梢神經「向上管理」中樞神經的作法。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，協和四接防波堤及圍堤造地工程主要施工地點雖位於海域，但併入協和電廠更新改建計畫辦理環評，且機具進場、物料堆放、人員進駐等，均可能利用土壤污染管制區土地。

蔡雅瀅憂心，若利用廠內土方填海，更可能造成污染擴散；反之海域施工也可能干擾陸域土壤整治工作進行。台電應先提交完整的土壤污染整治計畫，而非在土壤污染未完成整治前就貿然動工。

蔡雅瀅呼籲台電，不要「匆匆忙忙招標」，而是要「從從容容整治土壤污染」，否則海事工程先做，等於頭洗一半；況且很難想像能完全不用到土壤污染整治場址的土地、騰空進行海事工程。（編輯：張雅淨）1141118