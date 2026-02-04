環團籲春節中火無煤 台電：民國123年底前可達無煤供電

有環團4日至民進黨中央黨部要求兌現汰煤承諾、農曆春節期間中火無煤。對此，台電回應，台中電廠發電量自108年起已無法滿足台中用電，不過在減煤減排的努力下，預計123年底前達成無煤供電。（温予菱攝）

前總統蔡英文任內提出民國114年的能源配比為天然氣50％、燃煤30％、再生能源20％目標，遭環團發現截至去年11月，燃煤占比仍高達35.8％，日前到行政院陳情未獲回應，4日到民進黨中央黨部要求兌現汰煤承諾、農曆春節期間中火無煤。對此，台電回應，台中電廠發電量自108年起已無法滿足台中用電，不過在減煤減排的努力下，預計123年底前達成無煤供電。

台電表示，台中用電連6年全國第一，而台中電廠發電量自108年起已無法滿足用電，台電在持續減煤減排努力下，去年台中電廠空污排放較105年減少達81％，是台中市固定污染源減量之最，而用煤量亦減673萬噸，減幅達38％。空污來源眾多，仰賴多元治理，盼各界共同關注。

台電說明，台中電廠自106年啟動友善環境減煤減排，至今已投入441億元升級燃煤機組空污防制設備，現正進行新燃氣機組更新計畫，首部新機組已於去年完工。既有燃煤機組將搭配新燃氣機組進度，逐步拆除及轉為備用，後續二期燃氣機組更新上線後，121年起每年將再減煤300萬噸以上，並於123年底前達成無煤供電，提前12年達標。

