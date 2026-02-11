環團籲春節連假中火全面停煤 台電：估2034年底前無煤供電

農曆春節連假將至，多數工廠停工，同時也是全台用電低谷，不過發電設施依然維持24小時接連運轉，為了爭取無煤空氣，環保團體11日在立法院呼籲，應該在年假期間實施中火全面停煤。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，「所以春節是最好的機會，讓我們可以無煤中火，尤其中火是全世界在2023年最老舊、表示是最毒的燃煤電廠。這如果減去，對我們民眾的健康的保護很重要。」

環保團體引用台電2025年數據指出，春節連假9天每日最大用電量皆低於2615萬瓩，發電設施扣除中火後，備轉容量率依然大於15%，對於電力供給相當足夠。另外也提出，長期的煤氣毒害，可能對在地居民以及過年返鄉的兒童都是傷害。

大台中醫師公會副理事長林釗尚表示，「PM2.5直徑大概都不到我們頭髮直徑的三十分之一，所以這樣子的狀況，如果PM2.5吸進去，其實對於我們，因為我本身是小兒科醫師，對我們小孩子的呼吸道有很大的影響。」

環保團體引2019年《JACI免疫過敏雜誌》相關論文，研究擷取2004年到2011年間，在台中市出生的18萬4604名兒童，發現產婦再懷孕12週時，PM2.5濃度高於一定數值，新生兒氣喘風險明顯增加。

而台電自2017年啟動減煤減排，首部燃氣新機組已於去（2025）年完工，既有燃煤機組將搭配新燃氣機組進度，逐步拆除及轉為備用，預估2032年起，每年將再減煤300萬噸以上。

至於是否配合春節停機？台電則回應，台中電廠發電量從2019年起，已無法滿足台中自身用電，但經持續努力，空污和用煤量都大量減少，預計2034年底前可達成無煤供電。

