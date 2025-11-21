環團籲正視兒童熱傷害問題 環境部：擬地方合作提調適計畫

以千張照片拼成兒童圖像，呼籲守住1.5°C，還孩子清涼夏天，綠色和平與學者專家一起來到環境部，呼籲正視兒童熱傷害議題。

學者研究全國公園發現，高溫之下，塑膠地墊可飆升至74.1°C、人工草地更飆破80°C，且紫外線指數達高量級，曬20分鐘就有曬傷風險，但氣象測站數字根本無法反映公園真正的實際溫度，最高落差達6.9°C。

台南應用科技大學助理教授楊馨如指出，「現在的資訊的解析度，其實沒有辦法可以呈現說，小朋友來到公園玩，可以看氣象站的資料，就知道要不要出來玩。」

醫師指出，兒童在高溫下升溫比大人快、也更容易脫水，在體溫調節與心肺耐受上更脆弱，高溫造成的傷害不會只限於一個夏天。

心血管外科醫師吳欣岱表示，「甚至會造成一些自主神經、交感神經、腎臟的風險，更嚴重的話，甚至會造成腦部發育的問題，這些都不只影響孩子一個夏天，而是影響他的一生。」

也有兒童現身為兒少族群發聲，指出目前政府並未編列相關預算，投入協助兒童抗高溫。

兒少代表吳際呼籲，「希望環境部提高預算編列，加強兒少族群抗高溫對策。」

環境部指出，過去出現高溫紅燈，也就是連續3天氣溫超過38°C並不容易，但今年（2025）雙北市都出現，年底會請各部會提交盤點結果。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說明，「相關的規劃跟思考必須是因地制宜，這也是我們需要跟部會先去盤點，到底有哪一些措施，然後接下來就要找地方政府來談。」

另外，兒少代表認為，氣候變遷後果是由他們這一代來承受，因此希望政府重視他們的表意權，讓他們在總統府氣候變遷委員會發聲。