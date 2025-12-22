環團自救會場外籲撤案 彰化生命園區環評仍過關

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰縣府上午召開彰化生命園區開發計畫環評會，雖有環保團體及反火葬場自救會等團體在場外舉標語抗議，不過，縣府下午表示，環評委員們經評估後宣布生命園區通過環評。

彰化縣政府規劃在彰化芳苑鄉第一公墓設彰化生命園區，園區內設有火葬場，引發彰化芳苑鄉及二林鎮部分居民不滿，彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會日前還前往台灣彰化地方檢察署，按鈴控告負責火葬場選址評估報告的縣府承辦科員、建築事務所等。

彰縣府在彰化縣立體育館會議室，召開「彰化生命園區開發計畫環境影響說明書」環評會議第2次初審會；會議開始前，彰化縣環保聯盟、彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會等團體，在體育館外舉布條標語抗議，表達不滿。

彰縣環保聯盟總幹事施月英接受媒體聯訪時說，火葬場選址有問題，附近有二林監獄及塗料公司等，況且生命園區總面積約有14公頃，目前卻只討論殯葬設施近2公頃，也未做整體規劃。

二林芳苑反火葬場自救會長陳光輝則指出，二林、芳苑地區空氣品質不佳，火葬場進行空污評估未納入鄰近工業區污染源，對居民健康危害大，既然選址錯誤，自救會主張撤案。

縣府下午也發布新聞稿說明審查會結論，指綜合考量環評審查委員、各方意見及開發單位答覆，就此案生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程度及範圍，經專業判斷，認定不會有破壞自然生態、危害國民健康安全等情形，此案通過環評。（編輯：陳仁華）1141222