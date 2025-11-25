環團蘭陽溪川廢調查 冬山河上游、出海口多塑膠瓶

（中央社記者張雄風台北25日電）荒野保護協會今天公布最新河川廢棄物快篩調查結果，首次就蘭陽溪流域進行調查，統計約8成垃圾集中在21%河段，以冬山河上游、出海口及羅東溪上游最髒，主要垃圾為塑膠瓶罐、塑膠袋等。

荒野保護協會今天發布最新「河川廢棄物快篩調查」成果，今年新增調查流域為蘭陽溪，另外就頭前溪、淡水河進行複查。

荒野保護協會棲地守護部海洋專案經理徐筱珺表示，宜蘭蘭陽溪流域部分，此次踏查各河段及出海口，合計全長152公里，經統計分析垃圾熱點，有8成垃圾集中在21.8%河段，包含冬山河出海口、冬山河上游及羅東溪上游等。

徐筱珺指出，上述區域大多並非人口密集生活區域，主要垃圾包含塑膠瓶罐容器、塑膠袋、食品包裝袋等，也發現惡意棄置成袋垃圾、衣物與家俱等傾倒堆積；甚至發現過往漁業活動、營建工程所留廢棄物藏匿。

荒野保護協會於2022年首次調查新竹頭前溪，徐筱珺表示，今年複查包含油羅溪、上坪溪、頭前溪、舊港橋下、豆子埔溪、鳳山溪及出海口，全長205公里範圍；發現3年前公布垃圾熱點清理率達75%，然而也出現新的垃圾熱點集中分布「頭前溪出海口（舊港大橋下）」、「國道三號橋下」及「鳳山溪右岸」的情況。

分析垃圾類型，徐筱珺表示，一次性飲食塑膠廢棄物比例仍逾6成，包括塑膠瓶罐容器、塑膠袋、飲料杯/吸管/免洗餐具，普及源頭減塑、環保生活仍是重要的努力目標。

徐筱珺提到，荒野近年固定進行淡水河流域調查，今年更擴大調查範圍為河岸段全長353.5公里，相較於去年，主要熱點清理率達69.2%。

然而，徐筱珺指出，調查發現成袋垃圾、大型家俱被廣泛棄置於新店溪右岸、大窠溪右岸、南勢溪、鶯歌溪及十八份坑溪等近居住區支流，並有大型垃圾污染隱蔽在大漢溪右岸及北勢溪。

另外，徐筱珺表示，每年調查提出的垃圾熱點「關渡大橋」、「蘆洲區」及「社子島」仍須持續強化清運及監督維管。（編輯：張雅淨）1141125