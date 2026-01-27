環團要求退縮台中港海域「搶救白海豚」 中市府：保育優先

搶救白海豚、環團要求退縮台中港外港海域，中市府說，保育優先、會向中央反映。（圖：寇世菁攝）

監督施政聯盟等多個公民團體今天（27日）上午到台中市府陳情，指稱台灣白海豚族群僅剩47隻，處於極度瀕危狀態，台中港特定區第四次通盤檢討草案卻對白海豚棲地環境與特定區海域高度重疊問題，隻字不提，要求退縮台中港，搶救白海豚。市府說，保育優先，會交由市都委會及內政部都委會審議。

包括監督施政聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等多個NGO，今天（27日）和台中市議員吳佩芸在市府廣場陳情，並遞交人民請願案，環團說，請台中都委會納入議程專案檢討，將白海豚重要棲地環境劃出台中港特定區，不要違反《野生動物保育法》，搶救白海豚，阻止台中港區擴建外廓防波堤和填海造陸，對白海豚棲地與族群的傷害。環團說，去年掌握台中港區有48隻白海豚，去年十一月走了一隻，剩下47隻，要求台中港退縮，離岸邊五十公尺，搶救白海豚。議員吳佩芸指出，市府一手說要保育白海豚，另一手卻在台中港特定區都市計畫通盤檢討上，任由「台中港擴建」，侵害白海豚棲地，呼籲市府應要求台中港都市計畫變更與白海豚棲地，不應重疊，落實白海豚保育決心。

對此，台中市政府都發局表示，依據台中市國土計畫，台中港特定區計畫內港埠專用區範圍被劃為「城鄉發展地區第一類」，由於中華白海豚重要棲地屬於第一級環境敏感地區，即使土地劃為城鄉發展地區，仍須依環境保護等相關法令管理，不會因功能分區而改變保育要求。

此外，目前變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案。有關民團建議縮小台中港特定區計畫範圍並劃設海洋資源地區等建議，已納入審議參考，後續將由台中市及內政部都市計畫委員會審議。（寇世菁報導）