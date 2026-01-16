環團質疑盧秀燕犧牲白海豚做五接 都發局回應了

監督施政聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟及荒野保護協會等環保團體16日於台中市沙鹿區公所前抗議，台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討草案。（温予菱攝）

白海豚棲地危機，台中市政府「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案因與動物棲地重疊，引起環團不滿呼籲，台中市長盧秀燕不應只談中火減煤，強調不能犧牲白海豚，做為五接支援中火燃氣代價，應公開承諾守護白海豚及不同意台中港擴建。對此，台中市都發局表示，已意見納入規畫參考，將由都市計畫委員會審議。港務公司說，持續依相關法令落實生態保育等措施。

監督施政聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟及荒野保護協會等環保團體今於台中市沙鹿區公所前抗議。監督施政聯盟執行長許心欣說，中市府於國土功能分區畫設時，跳過台中港外港海域，未將白海豚重要棲息環境列為海洋資源地區，強調保育應優先於台中港擴建，無論是新建五接快廓防波堤或是填海造陸，要求市府將港埠離岸50公尺的外港海域畫出特定區，並變更為海洋保育區或緩衝區。

廣告 廣告

台灣媽祖魚保育聯盟執行祕書丁小雯表示，台中港以北的區域因近年來的離岸風電開發，造成白海豚數量減少，且港口淤積問題更是生態重傷，強調三接所在地的桃園大潭藻礁已因淤積問題死亡，台中港擴建只會加速淤積問題，直言建設、土方公司的成本，不應該棄置在大海，並由生態與國民負擔。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰則稱， 白海豚重要棲息環境內，仍有高達38項開發案，呼籲盧秀燕展現保育決心，莫當白海豚殺手；荒野保護協會中區主祕謝玟蒨說，盧秀燕不應只談中火減煤，強調不能犧牲白海豚，做為五接支援中火燃氣代價，應公開承諾守護白海豚，不同意台中港擴建。

都發局表示，依據台中市國土計畫，台中港特定區計畫內港埠專用區範圍被畫為「城鄉發展地區第一類」，由於中華白海豚重要棲地屬於第一級環境敏感地區，即使土地畫為城鄉發展地區，仍須依環境保護等相關法令管理，不會因功能分區而改變保育要求。

都發局說明，目前變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案，有關民團建議縮小台中港特定區計畫範圍並畫設海洋資源地區等建議，已納入規畫參考，後續將由都市計畫委員會審議。

港務公司說，理解社會各界對於生態保育重視，也尊重環保團體提出意見與關切，未來在推動港口建設及配合國家能源政策的同時，將持續依相關法令落實環境管理與生態保育措施，並透過既有法制與專業審查機制，審慎評估各項工程對環境影響，朝向兼顧港埠發展與海洋生態保護方向努力。

【看原文連結】