環團赴政院前陳情 籲政府提能源效率法案

台健盟與環團代表來到行政院要求政府實質減煤，並裝扮成輝達執行長黃仁勳、行政院長卓榮泰，呼籲政府不要再用半導體擴張與AI發展、用電需求增加為由來延宕減煤。來自屏東的環團代表不滿，民進黨說要花十年能源轉型，但他們還在呼吸髒空氣。

屏東環保聯盟理事長洪輝祥表示，「很羨慕你們天龍國的人，天空是看得到藍天的。10年來檢驗這個政策它是跳票的，它犯了嚴重的詐欺罪，它就是一個政治詐欺犯。」

台健盟於上週開記者會呼籲減煤未獲政府具體承諾，表示將不放棄陳情，直到賴清德聽進去。

台灣健康空氣行動聯盟創辦人葉光芃說：「如果卓院長聽不到、沒聽到、故意不回應，我們被迫講給更上面的人聽，我們就去民進黨中央黨部。」

環團代表強調，最好的能源不是綠能而是節能，民進黨連續執政快10年，應該提出相關能源效率法案。

台灣生態學會理事楊國禎認為，「AI要綠電，AI更要節能，請AI卓內閣提出更創新有效的能源效率法草案。」

經濟部則前一天在臉書上表示，台電持續減煤，台電近10年的空污排放已減少77%，針對排放量大的台中電廠，會透過投資441億元升級設備，以氣代煤來邁向供電無煤化目標，而興達電廠空污也減高達99%。環境部也公布，2023年主要空氣污染物排放總量較2021年減少近12%。