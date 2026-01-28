環團遞陳情書搶救白海豚 促台中港特定區計畫退縮範圍

環保團體於昨（27）日上午集結於台中市政府前，針對「台中港特定區計畫第四次通盤檢討」草案中未提及「中華白海豚野生動物重要棲息環境」表達抗議。環團指出，台中港區開發與白海豚棲地高度重疊，擔憂這將加速白海豚的滅絕。環團現場向市府遞交陳情書，要求將特定區範圍劃出重要棲地外，並退縮海域都市計畫線至距岸50公尺處。

環團向市府遞交陳情書，要求將白海豚重要棲地劃出特定區範圍。圖片來源：監督施政聯盟提供

數量少到每一隻都有自己的名字 特定區是白海豚關鍵棲地

台灣特有亞種「台灣白海豚」目前的族群數量已減少至不到50隻，且每年持續下滑。彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰引用世界自然保育基金會（IUCN）鯨豚專家小組在2023年的公開信，強調台中港外港擴建將對白海豚帶來「災難級影響」。

台灣生態學會秘書長梁羽楓則感嘆，白海豚族群數量稀少到每一隻都有自己的圖鑑與名字，而這反映出一個警訊：當人類能叫出一個物種，所有個體的名字時，代表該物種即將滅亡。

荒野保護協會副理事長廖梅雅表示，自2023年起的海上觀測顯示，台中火力發電廠及五接預定位址，白海豚的目擊頻率非常高，顯示此處是白海豚社交、育兒與覓食的關鍵棲地，更是南北族群交流的重要生命廊道。監督施政聯盟執行長許心欣則指出，「中華白海豚野生動物重要棲息環境」早在2020年9月1日公告生效，屬於第一類環境敏感地區。然而，台中市政府於今年1月公開的「台中港特定區計畫第四次通盤檢討書」中，竟對棲地重疊問題隻字未提，亦未進行任何退縮檢討。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺憂心表示，台中港的大規模填海造陸與向外延伸，猶如在海中築起一道「不可踰越的長城」。由於白海豚具有高度社交性，這道物理性阻隔將阻斷南北族群的基因交流，導致族群被孤立並加速近親繁殖。此外，大規模施工帶來的泥沙混濁與水下噪音，將使育幼中的母豚被迫進入更危險、食物更稀少的海域。

環團訴求海域邊界退縮至距岸50公尺。圖片來源：監督施政聯盟提供

台中市都市發展局副總工程司謝國基今日代表市府出面接下陳情書。圖片來源：監督施政聯盟提供

環團訴求：海域邊界退縮至距岸50公尺 市府：將納入都市計畫審議程序

環團昨日向台中市政府及都發局遞交陳情書，並提出訴求：於此次台中港特定區通盤檢討程序中，由台中市都市計畫委員會專案研議「依《 野生動物保育法》公告之白海豚重要棲息環境範圍內退縮台中港特定區之海域邊界至距岸邊50公尺為止」。

中央社報導，面對環團訴求，台中市都市發展局副總工程司謝國基代表市府出面接下陳情書。謝國基表示，台中港特定區都市計畫持續辦理中，依規定每5年進行一次通盤檢討。他指出，相關檢討案由交通部提出，市府則負責依法召開都委會進行審議，目前開發案仍處於「草案公開展覽階段」，尚未最終定案。

謝國基強調，市府會將民間團體關於縮小特定區範圍、劃設海洋資源地區等建議納入審議參考，並送交都市計畫委員會討論，屆時也會依據陳情要求，通知環團及公民團體列席表達意見。他同時說明，市府後續將併請港埠專區的主管機關，交通部航港局與台中港務分公司，針對白海豚迴游區與港區發展進行通盤檢討。

丁小雯：落後50年的港區規劃 台中港淪為土方消化場

台中市議員吳佩芸進一步指出，市府在保育政策上嚴重矛盾，市府曾在2017年白海豚於台中海岸擱淺死亡事件後宣示要改善棲地，去年更熱鬧開幕「海洋館」並設置白海豚專區進行環境教育。然而，在都市計畫變更中，市府卻任由台中港擴建包圍白海豚活動熱區。

自由時報報導，台灣媽祖魚保育聯盟執行秘書丁小雯表示，台中市府與海保署不該放任交通部持續使用1970年代以「落後觀念」來規劃的北填方區，將台中港視為消化營建土方的場所，這是將開發成本轉嫁給自然生態與漁民。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴則提到，去年8月內政部國審會曾要求中市府將白海豚重要棲地依《國土計畫法》劃為「海洋資源地區第一類」，但目前的通盤檢討書依然忽略這項要求，持續違反《國土計畫法》與《野生動物保育法》。