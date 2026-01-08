環團點名 中、彰、基去化量能不足

受去年10月下旬非洲豬瘟影響，儘管今年仍有249場可廚餘養豬，卻僅分布在9縣市，環團擔憂，彰化縣、台中市及基隆市去化量能不足，恐更多廚餘送焚化爐燒。（本報資料照片）

去年10月下旬非洲豬瘟爆發，農業部下令禁止廚餘養豬，環境部統計至去年底，平均每日清運1743公噸廚餘，高達52％、902噸以焚化處理，儘管今年仍有249場可廚餘養豬，卻僅分布在9縣市，環團擔憂，彰化縣、台中市及基隆市去化量能不足，恐更多廚餘送焚化爐燒。業者則認為，年底養豬場退場，去化問題更加嚴重，焚化爐恐承受更多廚餘。

今年共249場養豬場可使用事業廚餘養豬，環境部統計，最多每日可處理1597噸廚餘，但僅分布在新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣9縣市，其中只有7縣市允許廚餘養豬。

廣告 廣告

環境部環境管理署組長蔡蓬培表示，養豬場配合的清運業者，量能高，可載運外縣市廚餘至養豬場餵豬，估之後廚餘進焚化爐的量將減少。

看守台灣協會祕書長謝和霖則指出，彰化縣是養豬重鎮，卻沒有一場裝設備，台中市雖有33場養豬場可廚餘養豬，但人口多，廚餘量大，恐連轄內廚餘都處理不及，遑論協助彰化縣，擔憂一部分廚餘進入焚化爐。此外，基隆市過去廚餘也是靠養豬去化，若送外縣市，新北市能否負擔也需打上問號。

事業廚餘若委託清運業者去化，據了解，目前每噸價格維持在8000至1.4萬元不等。中華民國廢棄物清除處理商業同業公會全國聯合會副理事長曾育淵則解釋，清運業缺工，收運單價仍下不來，明年起廚餘養豬場全部退場，若政府無法提高其他管道的去化量能，越來越多廚餘往焚化爐燒，爐體恐負荷不了。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也說，廚餘去化成本提高非常多，估今年6月後可能再有一波退場潮，加劇廚餘去化問題，對未來的情況仍無法太放心。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會執行長方志源直言，台灣黑豬高度仰賴廚餘與下腳料餵養，政府一刀切的禁廚餘餵養政策，會毀了黑豬產業。