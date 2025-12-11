環團：核安與核廢料疑慮未解決前 勿送再運轉申請

（中央社記者郭建伸台北11日電）核二、三廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會，環保團體今天呼籲，在釐清核安疑慮、核廢料處置有解之前，不應貿然提送再運轉申請。民進黨立委范雲建議核安會比照小橘書，將核災應變發放給危險範圍內居民。

經濟部核定台電針對核二、核三廠重新啟動進行自主安全檢查，經濟部預估若一切條件符合，最快2028年可重啟核三廠。多個環保團體組成「全國廢核行動平台」，今天與民進黨立委范雲、張雅琳舉行記者會，呼籲核安風險不該由全民承擔。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，今年5月在野黨推動「核子反應器設施管制法」修法，但修法過程倉促，只放寬核電可重啟運轉至60年，但未增列任何配套措施、加嚴安全標準，讓人擔憂主管機關如何確認核電廠無疑慮重啟。

崔愫欣指出，重啟核電是重大政治決定，行政院應向社會大眾充分揭露老舊核電需付出的高風險與真實成本，在未完整評估風險且未經過社會溝通討論的情況下，不應輕率依法行政，且在核廢料尚未有解決路徑前，更不應提送再運轉申請。

張雅琳表示，核安審查不該有時程表，是否造成民眾安全疑慮，這是重啟核電審查的首要考量。其次，在野黨無視核廢料問題，若沒有確定核廢料最終處置，就不該把風險轉嫁給下一代，核安會也不該替核能政策背書，而是要當民眾安全的最後一道關卡。

范雲提到，核安會將審查台電送出的核二、核三再運轉計畫，她會要求核安會參考國際經驗，納入因應極端天然災害、喪失安全系統、嚴重事故的措施。另一方面，最近政府普發台灣全民安全指引，但其中並未納入核災，她認為核安會應比照小橘書模式，將核災應變、避難說明發放給居民，至少要讓危險範圍內的居民人手1本。

地球公民基金會執行長王敏玲強調，政府若沒有先釐清核廢料如何處理，就沒資格談核電廠是否重新運轉，行政院應先向社會說明，未來將如何具體落實「核安無虞、核廢有解、社會共識」3項原則。（編輯：張若瑤）1141211