環境偏乾 早晚偏冷 白天太陽加熱迅速

交通部中央氣象署指出，今天(14日)清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在攝氏9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

東北風偏強，新北、桃園、台中、彰化、台東、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山客請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

位於菲律賓東方海面的低氣壓，已於今天清晨2時增強為熱帶性低氣壓，預計未來路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：14日清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，環境風場為東北東風至偏東風，東北東風至偏東風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，西半部污染物易累積；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。