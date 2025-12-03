環境大地永續 2025年21單位獲肯定

環境部舉辦「114年度環境教育認證績優表揚會」(12/3)，全國共21處評鑑績優單位，獲得優異和優良獎項。其中，慈濟台中靜思堂，從年前通過環境教育設施場所認證以來，持續深耕環境教育，展現完整的人力配置、多元課程創新與社區共學成果，成為永續教育的典範之一。除了環境部長親自肯定，所有單位和個人也進到總統府分享甜蜜果實。

「請揭牌。」

「這個全部都是寶特瓶的瓶蓋。」

慈濟慈善基金會副執行長 熊士民：「照上人的教化，我們低頭做環保，我們抬起頭來說環保。」

「慈濟台中靜思堂，凝聚志工的力量，將環境教育化為行動，深根你我心中。」

環境教育設施場所評鑑，榮獲優良表揚，今年共21個單位，獲得肯定，一切的努力，只為了環境大地永續。

慈濟慈善基金會副執行長 熊士民：「我們這一次中區的團隊，包括環保志工，環境教育得到一個肯定，那我們會持續好好地努力。」

環境部長 彭啓明：「像我們國環院劉宗勇劉院長，還有我們國鼎，他們其實，都這一陣子非常認真，把綠領都帶動起來了，那綠領的人才跟未來，我們國家的綠色的人才發展，也有一個很大的關係。」

「我們是來自遠得要命的，奧萬大自然教育中心。」

幽默開場，各個單位接棒分享，棒棒都是精采的保育、淨零感人行動力。

副總統 蕭美琴：「聽大家的分享，每個都很會講，果然都是環境教育推廣的人員，每一位都是老師，那我坐在這裡也覺得，我們今天的總統府大禮堂，也成為一個環境教室。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「那我想這也是政府在這個領域上面，給NGO組織最高獎，那也感恩，我們台中的志工們，多年來的努力。」

優化制度、培育人才，強化各場所間的共學與交流，攜手為打造一個更美好、更有故事的永續未來。

