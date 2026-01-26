環境惡劣 施工團隊：說不怕是騙人的

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰決釀災，14名「重機具超人」去年12月挺進壩頂，在隨時都會崩塌的河谷降挖壩體，順利在今年1月25日完工，讓全程參與工程的組隊業者黃國寶感動又感謝地說，施工環境惡劣，一不小心就是生死關頭，「說不怕是騙人的」，大家憑著「只要你有需要，我義無反顧」的承諾，克服難關完成任務。

黃國寶回憶施工1個多月來的艱辛，語氣難掩激動地說，工程期間最困難的是從壩底前往壩頂的路，不僅高度落差達300米，且周邊土石持續崩落、視線奇差，團隊好不容易花費2天攻頂，但現場還有又深又急的泥流區，不僅機具受損，也有人輕微受傷，甚至很多怪手司機看到險峻環境紛紛打退堂鼓，他只能再用重金聘請其他人幫忙。

黃國寶說，洪災第2天後就待在花蓮幫忙沒有回嘉義，上山期間碰到幾次強烈冷氣團來襲，深怕太太擔心，還隱瞞稱山上一點都不冷，但手腳冷到不停發抖，跟其他人一起撿漂流木生火取暖，山區收訊不好也無法常向家人報平安，昨天被直升機載下山看到太太來接機，相當感動也很感恩。

14名工程人員來自各地，甚至有來自災區花蓮縣萬榮鄉明利的村民。黃國寶說，「安廷」雖是受災戶，得知要肩負降挖重責大任，義無反顧擔任先鋒部隊，駕駛怪手在溪谷開闢便道，憑高超技術與膽識移開巨石，另1位也來自花蓮的「陳陳」輪班時，因落石砸破車窗、被玻璃割傷卻仍堅持崗位，還有負責警戒的部落青年在寒風中緊盯上方落石，守護夥伴性命。

黃國寶說，接下降挖任務時沒有把握會成功，工程期間挑戰重重，「說不怕是騙人的」，還好其他怪手司機非常專業完成工作，若政府還需要幫忙，絕對義無反顧接下任務。

行政院長卓榮泰26日接見投入花蓮光復鄉救災大學暨表揚儀式，卓揆表示，短短2、3周內50萬人次鏟子超人與學生進災區，未來政府將持續在協助青年的政策上努力，在花蓮生根、走向全世界。