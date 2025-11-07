環境採樣前一天盧秀燕大辦野餐日 農業局主秘也在現場！張育萌轟市府淪「辦活動機器」

台中市民野餐日。翻攝自「台中市民野餐日」臉書粉專



台中市爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕昨（11/6）2度鞠躬道歉，市府並撤換3名官員。台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露，環境採樣前一天，各局處「29區全開」在擺拍野餐日，農業局主秘也在現場；同一日台中市府違規闖進梧棲豬場消毒，此舉害害得環境採樣延後兩天，但市府至今都在卸責給基層，還要「嚴厲重懲」。

張育萌在臉書發文指出，這場災難正是她七年治理台中的縮影。解封前的週日全台中29區都在辦「野餐日」。盧秀燕一聲令下，每個局處都分派認領一區。觀光局辦大雅區、經發局辦神岡區，這都還能理解。但還有稅務局負責霧峰區、消防局負責南屯區，連政風處都要認領大里區、主計處負責豐原區、人事處負責中區，法制局則認領潭子區。

廣告 廣告

台中市民野餐日「29區全開」。翻攝自「台中市民野餐日」臉書粉專

張育萌指出，最該把關豬場的這天，台中農業局也被迫認領「太平區的野餐日活動」——農業局主秘也在現場。

張育萌質疑，「政風處平常是幹嘛的？可以在市長一聲令下，跑到大里去辦野餐日？」這些跟「野餐」八竿子打不著的局處，在盧秀燕政府的作秀文化之下，變成「辦活動機器」，花費的部分，今年整個野餐日的行銷宣傳，預算就是600萬元；光外埔區的野餐日採購案，就另外再花60萬元。

張育萌痛批，盧秀燕過去7年，就是這樣撒幣辦活動拚曝光，用人民納稅錢和動員局處的公務資源，經營個人形象。今年野餐日的宣傳記者會，盧秀燕也拉著江啟臣擺拍，大台中是只剩一位立委了嗎？同黨的楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪都有派人出席，但合照裡通通看不見。這就是盧秀燕的厚顏無恥之處——花公帑辦活動，把資源緊緊握在手上，只幫同黨友軍不說，其他台中政治人物，要露臉只能看盧秀燕臉色。

張育萌表示，市府當然是龐大的行政機器，但從這次災難爆發以來，才短短兩週，台中市就狂辦購物節、野餐日，這都還沒完，盧秀燕預告即將解封，就立刻宣傳「台中花毯節」，喊說「拚市民的好生活，一刻都不能停！」這7年，台中市府在盧秀燕的「魔鬼訓練」之下，完全變成好大喜功、看市長臉色做事的團隊——「一刻不能停的恐怕是盧秀燕的造神計劃吧」。

廣告 廣告

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動