環境教育設施場所評鑑結果出爐 桃園「3亮點場域」脫穎而出獲獎

新屋石滬榮獲「優異」。圖：環保局提供

桃園市大力推廣的環境教育再傳佳績，環境部12月3日舉行「114年環境教育設施場所評鑑」頒獎典禮，主要頒發全國21處「環境教育機構及設施場所評鑑績優單位」（優異7處、優良14處）之獎項，桃園市共有三處場域脫穎而出，分別為新屋石滬、歐萊德綠建築總部榮獲「優異」及石門水庫榮獲「優良」等佳績。此次由新屋石滬理事長郭先彰、歐萊德綠建築總部董事長葛望平及北區水資源分署長江明郎代表受獎，充分展現桃園市在環境教育推廣、場域經營與課程創新上的深厚實力，成為全國矚目的環教亮點。

歐萊德綠建築總部榮獲「優異」。圖：環保局提供

環保局表示，此次獲獎的三個場域各具特色，並在場域經營與環境教育推動上展現亮眼成果。其中新屋石滬以「環境永續」為核心理念，結合社區力量守護百年石滬群，採用生態工法修復傳統漁法遺跡，並透過故事導覽、潮間帶體驗等課程，引導民眾認識漁村文化與海洋生態，展現人與自然共榮的智慧，成為兼具文化保存與環教功能的典範場域。

石門水庫榮獲「優良」。圖：環保局提供

環保局提到，歐萊德綠建築總部打造亞洲首座綠建築化妝GMP廠，導入低碳製程與資源循環理念，並將企業落實減碳與資源循環精神融入課程設計，深化民眾對永續發展的認識。石門水庫則以「愛水、護水」為核心主題，透過互動學習方式，引導民眾了解水資源利用與集水區保育，強化水環境永續意識，展現水域場域的教育潛力。

環保局指出，目前桃園市經輔導取得環境部認證的環境教育設施場所多達31處，涵蓋山林、水域、企業、文化及社區等多元面向，未來將持續深化與各場域合作，融合桃園在地特色推動環教活動，透過課程設計、實作體驗與戶外學習，引導市民從體驗中學習、從行動中實踐環保，打造桃園成為全齡參與、永續共學的環境教育示範城市。

