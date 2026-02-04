環境整治利器！ 雲科大「綠色量子光觸媒材料」新技術發表

雲科大環境整治利器「綠色量子光觸媒材料」新技術科研成果發表，展現校方在綠色能源科學領域的重要里程碑。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

全球對環境永續標準日益嚴苛，如何處理「難分解汙染物」成為環境整治重大挑戰。雲科大化學工程與材料工程系陳凌哲教授團隊，結合尖端奈米科學與量子技術，成功開發高效能「量子點複合光觸媒材料」，四日成果發表展示量子效應為綠色能源與環境整治帶來革命性突破。

副校長張艮輝表示，化學工程與材料工程系是校內特殊的系所，所發表論文優秀，尤其甫挖角到任半年的陳凌哲教授帶領團隊，成功研發高效能「量子點複合光觸媒材料」，不僅能應用在環境污染具特色外，更是環境整治的最佳利器。

陳凌哲教授說，綠色量子點材料傳統環境汙染處理，發現有很多無法克服的點，包括成本高、對低濃度的汙染物吸附力差，以及光能利用率低等瓶頸。此次成果聚焦於「量子點材料」的特殊物理化學特性。研究團隊透過簡易奈米維度材料製備技術，利用量子侷限效應調控材料能隙，成功研發出新型異質光催化量子點材料。

陳凌哲教授說，這項技術大幅提升對「難分解環境汙染物」處理效能，更引入綠色化學思維，從源頭降低材料製備使用成本並減少二次廢棄物的產生。進一步針對有機汙染物分解效率會大大提升，誠如對染料、抗生素、重金屬離子、大腸桿菌等，都可以有效進行自由基的攻擊，達到分離效果，最終達到環境永續目的。

陳凌哲教授團隊在光觸媒技術上取得「擴展光譜利用率」、「精準捕捉汙染物」、「提升反應效率」、「加速降解機制」等四大技術關鍵，讓光能變身「環境清道夫」。強調，引進綠色量子點材料新技術是必然趨勢，是項研究成果標誌著雲科大在綠色能源科學領域的重要里程碑，更致力將奈米科技產業化，解決真實世界環境問題。