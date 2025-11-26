環境整潔維護績效考核 中山區公所再奪冠

「114年度五心幸福里」考核，中山區公所創下「三連霸」佳績！圖為績優單位獲市長謝國樑表揚。（圖：環保局提供）

鼓勵社區共同打造乾淨、宜居的生活環境，基隆市環境保護局辦理「114年各區里環境整潔維護績效考核」，以「五心幸福里」為主題，從「用心、熱心、愛心、關心、決心」五大面向進行評比。專家評委於10月實地考核後結果揭曉，中山區公所蟬聯全市第一，創下「三連霸」佳績！

114年區公所組前三名依序如下：中山區公所、信義區公所及中正區公所。這次頒獎，除了頒發甲組及乙組績優里獎項外，也首度增設「環保有功人員獎」與「最佳環保創意獎」各一名，今年度共計14個單位榮獲獎牌與獎金。頒獎典禮於25日舉行，由市長謝國樑頒獎表揚。

環保局指出，今年環境整潔維護績效考核，以打造五心幸福里，圍繞「用心、熱心、愛心、關心、決心」這五個關鍵字來進行，考核包含各里的環境清潔活動，如：環保志工與里民的清掃動員，打掃街道環境、拆除違規小廣告、清除雜草等項目，也包括資源回收再利用、愛心供餐與救濟、低碳節能、環境綠美化內容，並鼓勵各里發展地方特色、創意與創新作法，打造基隆市美麗市容風貌與乾淨家園；與往年不同的是，本屆補助經費獎勵範圍擴大，除了各組前3名外，達到85分優異成績的參賽里，也會獲得5萬元的獎勵。

甲組里第一名安樂區武崙里、第二名中山區和平里、第三名信義區禮東里，分別獲得30萬、20萬、10萬元補助經費獎勵，第四名到第五名，依序為中正區中砂里、暖暖區碇安里，因表現達85分優異成績，也各自獲得5萬元獎勵。

乙組里第一名信義區東明里，第二名中山區居仁里，第三名信義區孝德里，分別獲得20萬、15萬、10萬補助經費獎勵、第四名暖暖區暖同里，因表現達85分優異成績，也各自獲得5萬元獎勵。

今年首度增設「環保有功人員獎」與「最佳環保創意獎」兩項特別獎項，鼓勵更多創新行動與永續理念。成績揭曉，「環保有功人員獎」由安樂區武崙里獲得、「最佳環保創意獎」則由中山區和平里榮獲，各頒發獎勵金5萬元。

市長謝國樑表示，區里環境整潔維護是城市競爭力的重要象徵，基隆能屢屢在全國評比中脫穎而出，歸功於基層夥伴的全力付出；市府將持續與各區公所、里辦公處及環保志工團隊攜手，打造永續宜居的新基隆。