環境永續見賢思齊 跨縣市取經之旅

為了讓聯絡處發揮更多環境教育功能，雲林北港志工特地南下參訪了台南善化聯絡處，看到園區環境種植許多吸引昆蟲的植物，另外，環境永續概念館提供從食、衣、住、行多面向、愛地球的生活模式等等，這場跨區取經之旅，志工收穫滿滿。

「獨角仙，是我們善化園區，善化聯絡處的護法金剛。」

園區種植光蠟樹吸引獨角仙成長，雲林北港慈濟志工走進台南善化聯絡處就有驚喜。

慈濟志工 許穎鐸：「整個生態環境的維護，說真的，讓我們回去之後，在北港聯絡處，真的還有很多進步空間，讓我們可以有很大發揮。」

慈濟志工 陳金柱：「我們善化聯絡處，生態也非常美，我們種植各項樹木，使環境能夠幽美。」

「我們每天就是要愛護地球，愛護物命。」

環保永續概念館，讓大家瞭解減碳，生活不只是呼口號，而是要落實生活中。

慈濟志工 許寬偉：「環保永續館，這個是，我們每個聯絡點要學習的地方。」

慈濟志工 王月治：「我們要了解一下，我們上人帶著我們走四大八法，其實就是落實SDGs(永續經營)。」

「來，純手工。」

以廢棄布料重新製作精美包包的巧藝坊，更是化腐朽為神奇。

「很時尚，很漂亮，每個都是獨一無二。」

慈濟志工 陳美惠：「我真的對你們的巧藝坊，非常地讚，真的那個手藝，我們每個師姊看到都說，包包超級漂亮的。」

雲林北港志工跨區參訪取經，志工相互學習成長，希望每個聯絡處都具備環境生態教育功能，將善與愛的觀念在社區扎根。

