環境犯罪零容忍！陳其邁：亂倒垃圾、惡意抹黑 一律重罰、提告絕不手軟

【記者 王苡蘋／高雄 報導】針對台南生活垃圾遭非法傾倒於高雄，以及利用變造照片進行政治抹黑一事，高雄市長陳其邁今（22）日嚴正表態，高市府對環境犯罪「零容忍」，對惡質抹黑「依法提告」，兩者一律從重究責。

陳其邁指出，11 月中旬市府查獲台南垃圾遭棄置後，警方與環保局立即展開偵辦，相關共犯包含岡山里里長李有財等人已於昨（21）日全數到案。陳其邁強調，任何破壞環境、影響市容的行為，市府都將嚴查嚴辦，求償與司法程序亦會以最嚴格標準執行。

除打擊犯罪外，陳其邁也針對立委陳菁徽以變造合成照片進行惡意連結與抹黑，痛批「嚴重干擾司法與環境執法」，並宣布將提出告訴，遏止不實政治操作。

陳其邁反問，若依陳菁徽的邏輯，是否只要有人利用合照或合成影像，就能將任何案件牽拖到當事人？他強調，高雄不容假訊息與惡意抹黑，更不允許有人透過政治操弄妨礙執法。（圖╱高市府提供）