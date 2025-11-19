環境知識競賽全國賽，桃園代表隊勇奪全國二項大獎。（環保局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園環保局從多達四百名初賽選手中特別選拔二十名代表參加由環境部主辦的「一一四年環境知識競賽全國總決賽」，與各縣市菁英同場較勁。桃園代表隊表現亮眼，分別在社會組及青年組獲得第一名及第二名的成績，展現本市深耕環境教育的成果，也為桃園爭取榮耀。

社會組第一名黃柏睿任職於國家中山科學研究院，今年是第八次代表桃園市參賽並首次獲獎，在繁重的國防任務之餘，獲取環境知識是從日常生活中一點一滴累積。同時也感謝歷年來一起代表桃園市參賽的夥伴們，至今仍持續在環境知識精進與努力，他期待未來提到「最懂環境的城市」時，第一個想到的就是桃園市。

獲得青年組第二名的桃園高中同學范姝妘，對於地球科學和環境相關領域有興趣，平時會關注環境時事和參加相關活動。在備賽期間，反覆觀看環境部提供的影片並整理重點筆記，也上網統整了SDGs、AQI、溫室氣體等基本環境知識的資料，讓自己的概念更完整。范同學認為最重要的是保持對環境的熱情並相信自己做得到，也很高興最後拿到全國第二名的好成績！

環保局十九日表示，本次競賽主題聚焦「淨零永續」與「氣候變遷」，題目內容涵蓋政府政策與最新時事、「環境教育終身學習網」競賽教育影片，以及能源轉型、循環經濟、永續發展目標（SDGs）等重要議題，完整考驗選手對環境知識的理解深度與應用能力。今年的表現，再次顯示桃園市在環境教育推動上已具穩固基礎，市民對環境議題的敏感度與參與度持續提升。

桃園環保局推動環境教育多年，持續辦理環境知識競賽、環境教育活動、校園課程與社區行動，逐步形成從校園扎根、擴散到家庭與社區的「環保教育鏈」。環境知識競賽歷年活動累計已吸引超過七千五百人次參與，是桃園最具代表性的環境教育賽事之一，也為城市的永續發展培育穩固能量。