環境知識競賽圓滿落幕 桃園奪社會組冠軍
環境部與教育部共同主辦的「114年環境知識競賽」決賽，昨(15)日在國立台灣大學盛大舉行。來自全國各縣市、歷經初賽脫穎而出的環境知識菁英齊聚一堂，爭奪學童組、青少年組、青年組及社會組等四個組別的最高榮譽。經過一整天緊張刺激的比賽，其中社會組冠軍由桃園市奪得，充分展現各年齡層對環境議題的熱忱與扎實知識，也為今(114)年競賽畫下完美句點。
環境部政務次長葉俊宏表示，競賽自開辦以來已邁入第15年，不僅見證環境教育在台灣的扎根與成長，也成為推廣永續理念的重要平台。今年特別將氣候變遷與淨零轉型題目比例提升至七成以上，希望引導全民學習環境知識，並轉化為具體行動與支持力。葉俊宏強調，推動環境永續不僅是政府的責任，更需要全民攜手努力，才能真正落實永續願景。
今年競賽亮點十足，除正規賽事外，現場安排「淨零智多星」趣味答題及「KAHOOT環境知識線上挑戰賽」，讓陪同親友也能輕鬆互動、增進知識。此外，「預測獎抽獎活動」邀請參賽者及親友預測各組冠軍，增添懸念與趣味。透過這些多元設計，環境教育不再只是競賽，而成為全民共享的學習盛會，將環保理念融入日常生活。
環境部最後呼籲，雖然競賽已圓滿落幕，但環境教育與保護仍需持續深耕。希望每位參與者將所學落實於生活中，身體力行綠色行動，並影響周遭親友，唯有全民共同行動，才能實現環境永續。活動將持續舉辦，歡迎民眾與學生參加環境部及地方政府舉辦的各類活動，或善用官方網站及線上資源，將環境知識轉化為行動力。
