環境知識賽寓教於樂 引領全民環保行動

由環境部與教育部共同主辦的「一一四年環境知識競賽」決賽，於昨（十五）日在國立臺灣大學盛大舉行。來自全國各縣市、歷經初賽脫穎而出的環境知識菁英齊聚一堂，爭奪學童組、青少年組、青年組及社會組等四個組別的最高榮譽。經過一整天緊張刺激的比賽，各組冠軍分別由屏東縣、臺中市、新竹縣及桃園市奪得，充分展現各年齡層對環境議題的熱忱與扎實知識，也為今年競賽畫下完美句點。

環境部政務次長葉俊宏表示，競賽自開辦以來已邁入第十五年，今年特別將氣候變遷與淨零轉型題目比例提升至七成以上，希望引導全民學習環境知識，並轉化為具體行動與支持力。葉次長強調，推動環境永續不僅是政府的責任，更需要全民攜手努力，才能真正落實永續願景。