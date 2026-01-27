環境社會學走出教室 中山大學師生踏查高雄工業地景

為培養學生分析與解決問題的視野與能力，引導理解環境問題的成因、環境與社會的關係，並聚焦探討當前關鍵議題的環境行動與轉型路徑，中山大學社會學系副教授邱花妹開設環境社會學課程，與地球公民基金會執行長王敏玲帶著學生走出教室，深入高雄後勁、大社、仁武等這些被工業區包圍數十年的「犧牲社區」（Sacrifice zones），用雙腳丈量課本外的真實地景；透過走踏工業地景，師生五感全開，認識與體驗工業區鄰近社區居民的生活環境、爭取環境正義及落實環境教育的努力，也藉由這場工業地景的踏查，探討高雄如何邁向永續與公正的轉型。(見圖)

中山大學今(廿七)日說明，台灣一九六○年代起推動工業轉型，重工業與石化設施大多落在舊高雄縣市交界處；師生首先參訪已停工的前高雄煉油廠（後勁五輕），原為日本海軍第六燃料廠，戰後由中油接手，陸續增設輕油裂解廠等設施，農村變成汙染區，工廠對中油員工和在地居民的差別待遇，使中油和後勁居民關係緊張，加上地下水浮油膜、點蚊香會閃燃，公害頻傳引發後續反五輕運動。

王敏玲帶學生走進「保護」後勁居民的工業綠帶，地上插著許多圓柱狀的監測孔，她分享相比中油高高的煙囪，三四米高的圍牆和僅僅六十公尺的工業綠帶，「居民在家就能看到冒火的煙囪了」；她補充，當時汙染已深入土壤和地下水，整治過程也可能造成額外的汙染，例如土壤雖然可以透過熱脫附的技術淨化，卻也有讓汙染回到空氣當中的風險。

團隊行至反五輕運動重要據點鳳屏宮，當時多項運動決策都在廟中做決定。在鳳屏宮裡，前高雄市議員黃石龍與王敏玲、邱花妹分享，過往中油對地方造成的衝擊和居民爭取環境權的艱辛歷程。黃石龍提到，不只是空氣、水汙染，當時煉油廠運作帶給後勁居民的噪音汙染，讓人深夜也難以入眠。在居民、議員和地球公民基金會的極力爭取下，在廠內和社區裝監測設施和設立更嚴謹的空汙排放標準，確保後勁人的環境權。

後續師生深入大社和仁武與石化為鄰的社區，見到離巷尾末端不遠處，矗立冒白煙的汽電共生煙囪，和一旁的白色高牆。居民戲稱這是遮羞牆，擋得住視線擋不住異味。在三中路防爆牆前王敏玲談到，由於大社工業區降編遲遲未定，居民不堪廠區臭味困擾，歷時多年爭取才裝設氣體檢測儀，守望里民的健康安全。在仁武台塑煤倉外，學生看到農田與煤倉緊鄰，水渠水質混濁，也擔心農民健康受影響。

最終站由仁武國小附設幼兒園主任張淑敏說明空品教育在幼兒園如何實踐，園方自製空屋旗紀錄表，以廢紙紙漿、煤渣加上麵粉水混成黏合劑製成的各色樹葉吊牌，象徵當天的空氣品質。張淑敏分享，孩童對空品最有感，因為升上空品綠旗時，小朋友多了十分鐘的戶外遊樂時間，空品不好則要戴口罩甚至取消戶外活動。此外，在幼兒園屋頂也透過空中菜園和太陽能烤箱教育兒童糧食安全與永續生活的理念。她總結，在幼兒園推廣環保教育，除了讓孩童知道便利生活的代價之外，也能選擇環保行動以維持地球永續。

有學生回饋實地踏查與工業為鄰的社區地景震撼又無奈，環境正義運動中各行動者的毅力，空品教育的創意與執行的堅持讓師生感動。學生對幼兒園教育印象深刻，「從小就知道自己所在的環境問題，也知道自己能有少一點汙染的生活方式選擇。」透過實際踏查，學生也反思生活中可行的微小舉措，嘗試在生活中實踐環保理念。