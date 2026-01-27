環境社會學走出教室 中山大學師生踏查高雄工業地景

中山大學師生踏查高雄工業地景，用雙腳丈量課本外的真實地景。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為培養學生分析與解決問題的視野與能力，中山大學社會學系副教授邱花妹開設環境社會學課程，與地球公民基金會執行長王敏玲帶著學生走出教室，深入被工業區包圍數十年的「犧牲社區」─高雄後勁、大社、仁武，用雙腳丈量課本外真實地景。

王敏玲帶學生走進「保護」後勁居民的工業綠帶，地上插著許多圓柱狀的監測孔，她分享相比中油高高的煙囪，三四米高的圍牆和僅僅六十公尺的工業綠帶，「居民在家就能看到冒火的煙囪了」。

師生接著深入大社和仁武與石化為鄰的社區，王敏玲談到，由於大社工業區降編遲遲未定，居民不堪廠區臭味困擾，歷時多年爭取才裝設氣體檢測儀，守望里民的健康安全。在仁武台塑煤倉外，學生看到農田與煤倉緊鄰，水渠水質混濁，也擔心農民健康受影響。

師生們透過走踏工業地景，五感全開，認識與體驗工業區鄰近社區居民的生活環境、爭取環境正義及落實環境教育的努力，也藉由這場工業地景的踏查，探討高雄如何邁向永續與公正的轉型。