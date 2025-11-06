環境變遷經濟動盪 美大學生拚雙學位激增

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）由於擔心傳統大學教育跟不上就業市場變化速度，全美越來越多大學生選擇修雙學位。有研究顯示擁有雙學位的畢業生遇裁員、減薪或其他負面待遇的機率低56%。

華盛頓郵報指出，威斯康辛大學麥迪遜分校學生魏森（Drew Wesson）在入學一年後就與1/3的同學一樣，選擇第二個主修，盼能在充滿變數的就業市場裡更具競爭力。

目前大二、主修國際安全與新聞雙學位的魏森說：「大家多少都有點害怕畢業後要面對職場。擁有更多技能、更多知識與更多主修，能讓我們在競爭中占上風。」

廣告 廣告

根據美國國家教育統計中心（National Center for Education Statistics）的資料，過去10年來威斯康辛大學麥迪遜分校選擇雙學位的學生增加25%。修雙學位的趨勢在美國公、私立大學院均呈上升趨勢。

耶魯大學2024年雙學位畢業生人數較2014年增加111%；芝加哥大學增加128%；哈佛大學增加334%；卓克索大學（Drexel University）更增加達591%。

在2023至2024學年度，全美約480萬名大學校院畢業生共取得近540萬張學歷證書，意味約有12%的畢業生擁有一個以上的學歷，而10年前這個比例僅為6%。值得注意的是輔系（minor）因不算正式學歷而未被納入統計。

根據俄亥俄州立大學與其他4所大學研究人員去年發表的研究，擁有雙學位的畢業生在經濟衰退期間，遇裁員、減薪或其他負面待遇的機率低56%。

在威斯康辛大學，選擇雙學位的資訊科學系學生中，約有6成會搭配第二主修「資料科學」。美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）預測，資料科學產業在未來10年間的職缺數量將增加34%，平均薪資幾乎是全國水準的兩倍。

聖路易聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）的資料，目前大學應屆畢業生的失業率不僅高於整體勞動人口，也創下自2014年以來（不含新冠疫情期間）最高紀錄。

除雙學位之外，全美也有越來越多學生看上可在數月內拿到的「結業證書」，科目包括企管等實用領域。根據全國學生資料研究中心（National Student Clearinghouse Research Center）的報告，2023至2024學年度中，有17%的大學畢業生擁有一張以上的文憑/結業證書。（編譯：陳亦偉）1141106