環境部中區辦公室揭牌 彭啓明：就近服務更即時到位

（中央社記者郝雪卿台中4日電）環境部中區地方辦公室今天揭牌，環境部長彭啓明致詞表示，發現有很多在地性問題，在地方成立據點，可以就近服務，更即時、更到位，中央對地方的支持也會更快、效率更好。

設於環境部環境管理署內的環境部中區地方辦公室，下午舉行揭牌儀式，由彭啓明主持，他表示，中區辦公室成立後，還規劃在高雄成立南區辦公室，不排除也會在東部成立地方辦公室。

彭啓明說，環境部在北部，由環境管理署負責全台垃圾處理及環境衛生業務，但發現中南部有很多在地性問題，希望北部人員可以調到地方，就近服務。

彭啓明舉例，如空氣污染或水資源問題，如果有北部人員可以就近服務，可以更即時、更到位，所以大膽嘗試，利用現有空間及不增加費用情況下，讓北部人員能夠回鄉在地服務，未來可以跟地方連結更密切、更深，中央對地方的支持也能更快，效率會更好。

在中區辦公室成立後，彭啓明認為，未來處理空污事件，中央跟地方的通報及合作會更快速，甚至環境影響評估等各種問題，過去可能需要北上開會，未來中區有據點，可就近處理，不只在中部成立地方辦公室，還有南部，也不排除東部，環境部將會是全面向的施政跟地方合作，以照顧更多民眾。（編輯：李亨山）1150204