環境部促造紙等5業別廢水能源化 115年上路

（中央社記者張雄風台北24日電）環境部為加強廢污水處理，並轉廢為能，明年起要求造紙、食品等5種業別，評估採用厭氧處理、沼氣發電技術等；有意願採行能資源化等技術且符資格者，可提出示範案場補助申請。

環境部今年1月20日已修正發布「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，自115年1月1日施行，期望加速廢水厭氧處理轉為沼氣發電。

環境部水質保護司長王嶽斌表示，以龜山水資源回收中心為例，本案由桃園市水務局與永豐餘旗下豐川綠能科技股份有限公司攜手合作，目前日處理約2.3萬噸污水，以污泥厭氧消化沼氣發電技術，將污泥減量40%、年產沼氣發電約640萬度（約1500戶家庭年用電量）及減少7000噸碳排量。

廣告 廣告

王嶽斌說，期盼媒合技術與資源，協助國內產業提升競爭力，讓廢水處理廠轉型為綠能發電站。

「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」新制包含4大方向。首先，對達一定規模具能源化潛勢的行業，如造紙、食品、醱酵、石化及公共污水廠等5種業別，增訂於申請、變更或展延許可時，優先評估採行最佳可行控制技術（厭氧處理），並收集利用沼氣；對有意願採行能資源化等技術且符合資格者，可提出示範案場補助申請。

另外，一定規模醫院及醫學中心、科學園區污水下水道系統及製程有使用全氟及多氟烷基物質的事業等，新增每年檢測申報，連續2次不符監測值時，應提出執行自主削減措施。

為促進畜牧糞尿資源化，針對畜牧糞尿個案再利用或作為農地肥分使用者，及畜牧業將畜牧糞尿水全量送交資源化處理中心或資源化處理率達75%以上者，均可免檢測申報，以簡化申報行政作業。

最後，放流水生物急毒性檢測原以鯉魚、羅漢魚等活體生物進行，本次修正增列斑馬魚胚胎為可採行測試物種，可減少活體試驗。（編輯：吳素柔）1141224