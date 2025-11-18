環境部倡導「餐桌上的淨零轉型」 吃得剛好也能減碳

環境部日昨舉辦「餐桌上的淨零轉型」記者會，分享多家連鎖品牌響應「綠食飯桌」具體行動，展現餐飲業響應推動減碳與永續的新進展，並同步發布《淨零綠生活餐飲指南》，在研訂過程中與二百多家業者交換意見，最後聚焦「環保餐具、食材選擇、惜食行動及綠色經營」四大面向，促進餐飲業者能理解「吃得永續」的重要性，並提供綠色餐飲服務。

記者會以環境部長彭啟明短影音揭開序幕，彭部長指出，惜食不只是節省，更是減少浪費、降低碳排、保護地球的關鍵行動。從今天起，吃多少點多少、主動打包、減少廚餘，珍惜食物愛地球，就從餐桌開始。

環境部指出，餐飲與資源使用息息相關，推動「零浪費低碳飲食」是實現「淨零綠生活」的重要行動。若能在食材採購與餐飲營運過程中減少浪費，就能有效降低碳排放，而餐飲業者提供更具永續概念的餐飲服務，也能讓民眾輕鬆參與減碳行動。

今年響應綠食飯桌的連鎖餐飲業者包括：摩斯漢堡（安心食品公司）、築間餐飲集團、全家餐飲事業群、臺中榮總及環球購物中心美食街等逾四百家餐飲據點加入，共同實踐「吃得剛好、吃得永續」的綠色餐飲理念，展現餐飲業落實淨零轉型的具體成果。

環境部同時發布《淨零綠生活餐飲指南》彙整政策與業界經驗，聚焦「減少食物浪費」與「推廣低碳飲食」，提供導入惜食菜單、優化食材管理、使用環保餐具等具體作法，期盼減碳與惜食成為全民共識。更多低碳飲食資訊請見環境部淨零綠生活資訊平台（https://greenlifestyle.moenv.gov.tw/）。