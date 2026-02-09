環境部偕物資共享平台 民眾用家中舊物加碼換綠點

〔記者楊媛婷／台北報導〕春節將屆，民眾整理家中不需要的書籍、家電、雜貨等可點廢成金換綠點，環境部和全台最大物資共享平台「GC贈物網」跨界結盟，民眾將家中舊書、家電、雜貨等物資透過平台分享，每筆交易回饋將由1百點綠點加碼到5百點，首次綁定用戶還可獲得市值20元的2千點綠點。

綠點點數可拿來換咖啡、清潔劑、洗衣精等實用的生活物品，環境部表示，即起到今年7月底，將在「GC贈物網」推出「限時5倍回饋」活動，民眾只要註冊環保集點並綁定GC贈物網帳號，選用指定物流完成「贈物」或「受贈」，每筆交易回饋由100綠點加碼至500綠點，首次完成綁定用戶，還可額外獲得2千點綠點，名額有限送完為止。

廣告 廣告

環境部表示，這次合作是以「物流歷程」作為驗證基礎，民眾兌換的環保綠點，可直接轉換為該網站內的「蘿蔔點」以折抵運費，呼籲大家忙打掃出清，也不忘做環保兼省錢，活動詳情及綁定教學，請至環保集點官方網站查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

德威航空降落「掉輪」連鎖效應！桃機10分鐘內3機喊「Mayday」求救

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

