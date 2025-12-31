環境部元旦啟動PM0.1監測 學者：新世代空氣品質治理的起點

今年最後一天，環境部公布全年空氣品質監測數據。2025年PM2.5平均濃度每立方公尺為12.6微克，優於今年目標值14微克。不過，受到氣候變遷影響，近年臭氧前驅物VOCs（揮發性有機物）濃度更高，環境部不排除近一步針對易產生VOCs的油漆、清潔劑進行管制。

環境部也將於元旦啟動PM0.1監測，與歐盟同步。PM0.1顆粒極小，總表面積是同質量PM2.5的100倍，更易影響健康。學者認為，我國正式開始監測PM0.1，可視為「新世代空氣品質治理的起點」。

臭氧污染不僅來自工業及民生排放，更與氣候變遷息息相關。圖為工業氣體原料製造公司三福氣體。攝影：陳昭宏

臭氧改善遭遇瓶頸 專家：氣候變遷增加前驅物生成

環境部在今年最後一天舉辦「114年空氣品質監測：檢討回顧、展望未來」記者會，大氣司司長黃偉鳴表示，今年PM2.5平均濃度為每立方公尺12.6微克，低於目標值14微克，顯示管制措施已逐步改善細懸浮微粒問題。根據環境部5月發布的「空品政策白皮書」，2030年要將PM2.5降到10微克、2035年降到8微克以下。

不過黃偉鳴強調，臭氧其實是更重大的挑戰。今年的臭氧8小時紅色警示日數為88天，雖較2019年大幅降低72%，但近五年日數始終持平；臭氧小時濃度平均值更是不僅沒有改善，今年還微幅上升，顯示臭氧改善遇瓶頸。

趕在今年最後一天，環境部今（31）日舉辦「114年空氣品質監測：檢討回顧、展望未來」記者會，說明2025年度空品數據。攝影：陳昭宏

中研院環境變遷研究中心研究員兼副主任龍世俊指出，臭氧問題和氣候變遷脫不了關係。高溫會增加蒸散速度，使大氣中的VOCs濃度更高。而VOCs和NOx是臭氧的前驅物，在陽光照射下會發生光化作用形成臭氧，高溫下反應速率更快。此外，氣候變遷造成的大氣穩定、弱風時數增加，垂直及水平擴散的條件不佳，臭氧更易累積。

解決臭氧問題，必須從VOCs來根治。環境部未來除了強化工廠與運具的排放管制，下階段也將管制建築塗料（如油漆）、消費性清潔用品（如清潔劑）。黃偉鳴坦言，「揮發性有機物質種類非常多，不只是工業排放、交通排放，也有很多民生排放，所以非常難以管控。」

元旦啟動PM0.1監測 站點多在交通熱區

國際近年逐漸重視PM0.1對人體危害，中國醫藥大學職業安全與衛生學系教授楊禮豪指出，PM0.1顆粒極小，易吸附有害物質、如同「特洛伊木馬」進入人體；且其總表面積是同質量PM2.5的100倍，更易影響健康。

中國醫藥大學職業安全與衛生學系教授楊禮豪表示，PM0.1顆粒小，且重量很輕，濃度不同於PM2.5以重量計算，而是以顆粒數表示。攝影：陳昭宏

歐盟已要求會員國明年底前完成建置PM0.1監測網。黃偉鳴表示，台灣也將同步啟動PM0.1監測。台灣參考歐盟所建議每千萬人口或污染熱區應設置一個PM0.1監測站，在台北、台中、台南建立三個官方測站，另外有三個學術測站位於台北與高雄。由於PM0.1常因輪胎磨損產生，因此主要設於交通熱區。

楊禮豪表示，台灣從2005年開始部署PM2.5監測網，空氣改善已有一定成果，20年後開始監測PM0.1，可視為「新世代空氣品質治理的起點」。

楊禮豪說明，PM0.1顆粒極小、極輕，難以測量重量，因此濃度計算不同於PM2.5計算每立方公尺大氣中的污染物重量，而是計算出每立方公分大氣中的顆粒數量。WHO尚未訂定正式的PM0.1濃度標準，但有提供簡易區別方法，每平方公分每小時平均達約為2萬顆、或24小時平均達1萬顆以上，可被粗略判斷為高濃度。