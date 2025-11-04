環境部光電板強酸浸泡極端實驗 台灣事實查核中心：數據不適用水庫飲用水

台南烏山頭水庫設置水面浮力式太陽光電板，引發在地藍綠立委互槓。 圖：取自台南市政府官網

[Newtalk新聞] 環境部破碎光電板浸泡實驗引發社群恐慌，傳言指「鉛溶出遠超過飲用水標準」，但台灣事實查核中心今（4）日澄清，該數據來自極端強酸（pH 2.88）浸泡情境，目的是模擬廢棄物掩埋場滲出水，用以評估有害事業廢棄物認定（TCLP），與現實水庫水質條件差異極大，不適用於飲用水標準比較。

查核中心指出，環境部實驗顯示，破碎光電板浸泡試劑水（pH 6-7）1個月，鉛溶出僅0.00076 mg/L；3個月為0.0298 mg/L，均符合飲用水原水標準（0.05 mg/L）。即使3個月數據略高於飲用水標準（0.01 mg/L），專家強調，原水經淨化場處理後仍可達標。

廣告 廣告

反觀傳言引用的強酸浸泡結果，1個月鉛溶出0.686 mg/L、3個月達1.91 mg/L，遠超標準，但環工與毒物專家重申，此為極端實驗設計，模擬掩埋場酸性環境，非水庫實際狀況。

此外，農業部與環境部最新檢測顯示，烏山頭水庫及阿公店水庫鉛含量均符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」，未見超標。查核中心呼籲，傳言斷章取義強酸數據與飲用水比較，易引發不必要恐慌，應回歸科學事實。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）皮克斯風格的宣傳把戲？！菲律賓駁新華社南海爭議動畫：低估全球觀眾智慧

楊宏基觀點》台海的不定時炸彈：共軍權力真空下「爭功績的冒進」