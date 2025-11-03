環境部兩度赴馬頭山考察不帶採樣器材 陳菁徽轟：裝瞎到這種程度

國民黨立委陳菁徽指，環境部會同農業部再次前往馬頭山，未攜帶採樣器材，現場環境部官員仍指，沒收到要進行水質檢測的內部通知。 圖：陳菁徽辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄馬頭山今年初遭非法棄置2800多公噸事業廢棄物後，立法院日前安排考察，決議由環境部對旗山麗湖進行水質採檢，確認灌溉用水是否受到廢棄物汙染，但當天環境部未帶採樣器材而延期後，今（3日）下午由環境部會同農業部再次前往馬頭山採樣，仍然沒帶汙染採樣器材，讓國民黨立委陳菁徽痛斥，環境部裝瞎到這種程度，是想掩蓋什麼？

陳菁徽指出，立法院社福及環境委員會日前於10月23日考察馬頭山非法棄置案時，事前通知要汙染採樣，到場的環境部次長沈志修卻狀況外，雖率環境部多名人員，但就是沒配合把汙染採樣器材帶到現場，當時 環境部同意限期兩周內補進行水質採樣，經事前聯繫作業後，選定今天下午採樣。

陳菁徽表示，不料，今日到了馬頭山汙染現場後，環境部與農業部農水署，卻當著國民黨立委柯志恩團隊成員與在地鄉親面前，雙雙稱沒準備採樣的物品，更甚環管署成員還辯解，說沒有收到要進行水質檢測的內部通知。

陳菁徽不滿稱，通知的公文上，主旨就要求「派員採樣水質並進行檢驗」，甚至是沈志修日前承諾將配合今天採樣水質，請問環境部需要裝瞎到如此地步嗎？承諾的作業不做，被白紙黑字的通知後卻辯說沒被通知，硬是不採樣的背後，到底是在掩蓋什麼貓膩？

陳菁徽表示，現場環境部跟農業部更互踢皮球，環境部說馬頭山旁麗湖的水質跟灌溉有關，應由農業部農水署負責汙染採樣；但農業部卻說，馬頭山旁的水質要由環境部負責，在於環境部是水汙染防治法跟土壤及地下水汙染整治法的主管機關，且事前也提醒環境部要帶檢測儀器，因此農業部沒有準備。

陳菁徽怒批，就算如環境部所說，如涉及灌溉用水的話，也還包含「不限影響灌溉用水」的關係，因此環境部也還是有責任，但環境部這種「沒我的事」的執政態度，就是沒把高雄的鄉親當一回事，讓人氣憤無比。最終，她請求現場與會學者指導，由當地里長、民眾及服務處人員來進行採樣，並送學術機構化驗，過程中環境部從旁拍照存證。

至於美濃大峽谷的採樣作業。陳菁徽表示，因農水署表明僅願針對灌溉溝渠用水採樣，至於有汙染疑慮的天坑內廢棄物堆置的水質則不願配合採樣，加上環境部因沒帶採樣器材，最終在兩部會無共識且談不定分工情況下，由她的辦公室宣布中止行程，並告知將擇期再安排。

