環境部公告113年溫室氣體排放量 較112年略減

（中央社記者張雄風台北26日電）環境部今天發布公告列管事業113年度溫室氣體排放量，共計303家公司（涵蓋562廠），直接與間接排放量各較112年度略減1.7%及2.7%。

「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」列管的事業，依事業盤查登錄情形、經濟部能源查核制度申報資料及環境部查核結果，113年直接排放量合計約210.92百萬公噸，能源間接排放量合計約53.1百萬公噸。

環境部，明年繳交碳費，會是以今年（114年度）的盤查資料為基礎，若依113年度評估，符合碳費收費辦法規定者共有465廠（247家公司），呼籲列管事業務必重視盤查資料的完整性與正確性，以利後續碳費的適用與計算。

113年列管廠數合計增加9廠（新增15廠、減少6廠），共計303家公司（涵蓋562廠），環境部說明，增加原因主要為部分工廠營運量增加，導致溫室氣體排放量達管制門檻及新廠營運。

113年度直接溫室氣體排放量較112年減少1.7%；能源間接溫室氣體排放量（主要為使用電力所產生）則較112年減少2.7%。

以產業觀察，直接排放方面，主要來自製程與燃料燃燒，其中以電力及燃氣供應業貢獻最高（占直接排放總量57%），製造業中則以基本金屬製造業（13%）、化學材料及肥料製造業（13%）、石油及煤製品製造業（9%）等為主要排放來源。

主要反映用電的能源間接排放，以電子零組件製造業排放量最高（占間接排放總量48%），化學材料及肥料製造業（31%）次之，基本金屬製造業位居第三（9%）。

根據113年溫室氣體排放量盤查登錄廠家名單，直接排放量最多的單一廠家包括：中鋼、台電林口發電廠、台塑石化麥寮一廠；間接排放最多者為台塑麥寮廠、台化海豐廠、台積電十五B廠等。（編輯：陳清芳）1141126