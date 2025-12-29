環境部公布減塑新思維 網購、零售包裝納管

環境部攜手循環臺灣基金會、包裝聯盟召集人及網購與外送平臺業者，共同說明減塑新思維，倡議「禁限有序、循環接力」。(環境部提供)

環境部今天(29日)舉辦「2035減塑新思維記者會」，公布2025到2035年減塑里程碑，宣布將零售包裝與網購包裝納入管制範圍，而除了過去的「禁限用」觀念外，新作法也同時導入「循環經濟」概念，讓減塑從法規要求轉向從源頭進行綠色設計與減量，希望達到2035減塑10%的目標。

環境部部長彭啓明表示，環境部推動塑膠袋、吸管、飲料杯及免洗餐具減量已經7年，雖然有效果，但卻沒有達標，尤其疫情期間消費習慣改變及網路購物的成長，讓減塑政策面臨挑戰，因此，在廣納環保團體、企業及民眾的意見後，環境部擬訂「2035減塑新思維」，將從全面管制變成重點管制，也從過去管制的塑膠袋、吸管、飲料杯及免洗餐具外，增加零售包裝與網購包裝兩項管制，希望從2025到2035年，可以達到新里程碑，包括導入循環經濟與產品設計，訂定石化塑膠產品在2030年減量5%，2035年減量10%，同時還能與國際接軌，強化社會溝通與公私協力，帶動消費文化改變。

資源循環署署長賴瑩瑩指出，將在6大場域包括公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場／市集與夜市及零售通路推動6項作法，包括參考建國花市提供環保購物袋，鼓勵自備購物袋等方式，推動減塑市集；希望2030年達到連鎖餐飲、大型企業內用不用免洗餐具，大型活動也導入循環容器、外送平臺設置環保專區鼓勵業者改包裝等；擴大外帶自備環保杯買飲料享優惠活動，並在觀光景點、辦公場域及運動賽事等提供循環杯借還服務，至於塑膠吸管方面，則推廣就口杯或替代材質吸管，建立替代材質認證制度，輔導業者生產；此外，實踐Green Package實踐計畫，從設計端鼓勵源頭減量，同時在零售上，鼓勵提供可重複使用且綠色設計的包裝產品，未來也將在網購包裝上建立循環包裝產業鏈，導入無包裝或最少包裝出貨。

環境部也表示，未來將藉由法令工具、經濟誘因等方式，引導企業從產品設計著手，提出對環境更友善的產品或作法；同時也將建置數位化工具，記錄民眾減廢行為的成效，並輔以獎勵機制，引導民眾改變習慣。