環境部公布碳費打2折產業 受美關稅影響也適用

（中央社記者吳欣紜台北18日電）台灣碳費明年起繳交，若為高碳洩漏風險事業提自主減量計畫，並審查通過，碳費可打2折。環境部今天公布，包含鋼鐵、水泥等17行業及受美國關稅影響顯著事業，都為適用對象。

台灣碳費制度今年上路，明年排碳大戶將繳交第一筆碳費，原則上每噸碳為新台幣300元；但環境部提供優惠方案，若業者提自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可降為每噸碳100元或50元。

此外，根據碳費收費辦法，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打2折。

環境部今天預告「高碳洩漏風險事業審核原則」，經參考歐盟及韓國碳洩漏風險評估方法，並考量台灣產業現況可能造成碳洩漏風險等，草案明定所謂「高碳洩漏風險事業」，並分為二大類。

環境部表示，第一大類為正面表列屬高碳洩漏風險的行業，包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等，共17個行業。

第二大類則包含：徵收年度的碳費費額占營業毛利30%以上，或徵收年度營業毛利為負值的事業；生產的主要產品，為財政部公告課徵反傾銷稅的事業；114至115年受美國對等關稅政策顯著影響的事業。

環境部表示，事業要申請高碳洩漏風險資格，必須準備文件，並在繳費當年度1月31日前向環境部提出申請，後續由環境部與經濟部組成審查小組進行審查。

此外，環境部說，制度上路初期，若事業已在今年6月30日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於明年4月30日前補送正式核定函。

「高碳洩漏風險事業審核原則」今天經環境部預告後，預告期14天收集各界意見，後續會盡速完成公告。（編輯：吳素柔）1141218